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中華職棒台鋼雄鷹19歲「內野大物」朱盟今（28）日被雄鷹拉上一軍，去年選秀入隊後，僅用不到1年就站上一軍舞台，朱盟賽前受訪時坦言超出自己預期，朱盟說，成為職棒選手後，感受到多一份責任感，「打職棒就是在賺錢了，有一種責任在，不會像高中累的時候就會想要偷懶。」雄鷹總教練洪一中表示，原本不想讓朱盟那麼早上一軍，但因為傷兵問題，提前讓朱盟上一軍試試水溫。朱盟現年19歲，畢業於台東體中，在去年的中職選秀第2輪獲得雄鷹指名，被視為雄鷹的「內野大物」。本季在二軍出賽14場，52打數敲出17安，貢獻6分打點，打擊率3成27，此外還跑出13次盜壘成功，暫居二軍盜壘王，今日被雄鷹拉上一軍，成為去年選秀高中生第1人。朱盟今日賽前受訪時透露，上週末收到一軍管理的電話，通知將升上一軍，「會意外嗎？我覺得蠻早的，我沒想到會那麼快。」朱盟去年6月底季中選秀入隊，僅用不到1年的時間就登上一軍，他坦言，這已超乎他的想像，朱盟說，雖然在二軍表現不錯，但沒想過還馬上被叫上一軍，反而是二軍的學長們有提醒他，可能要準備，隨時有機會上一軍。談到成為職棒選手後，與過去在青棒的最大差別，朱盟直言多了一種「責任」，「打職棒就是在賺錢了，有一種責任在，不會像高中累的時候就會想要偷懶。」朱盟表示，進入職棒後，就算有想偷懶，仍必須要逼著自己練。朱盟也說，這段期間，守備的部分進步最多，「剛進來時，接球、傳球都很不穩定，幾乎只要有特守，都會點到我。」在二軍時都以游擊手的身份出賽，朱盟透露，此次上一軍還要兼顧二壘、三壘，「二壘（賽季）我有練過，三壘秋訓的時候有練過。」雄鷹總教練洪一中表示，郭永維腳部舊傷復發，沒辦法用力，也導致跑步一拐一拐，因此下二軍休養，拉上朱盟。洪總坦言，其實不想讓朱盟那麼早上一軍，「他在二軍打得不錯，就拉上來試試看。我是不想讓他那麼早上來，因為在這邊比較沒辦法完全下場（比賽），他在二軍他就可以一直打一直打，但是沒人就沒辦法，就調上來。」