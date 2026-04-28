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里茲表示，AI 相關的訂閱模式「可能不像傳統 SaaS 那樣容易理解」，因為長期合約與策略合作協議的細節通常不公開。他指出，即使記憶體廠在這些協議中可能受到超大型雲端業者壓力，「但權力結構正在轉變，已足以讓這類協議值得投資人關注」。

人工智慧（AI）發展使得記憶體需求快速增加，隨著市場需求增加，華爾街機構分析師指出，客戶正透過「訂閱」來確保供應，而供應商最終可能採取類似軟體訂閱的商業模式，外媒點名美光和SanDisk股價有望持續上漲。根據財經科技媒體MarketWatch報導，記憶體晶片已被證明對人工智慧的發展至關重要，華爾街投資公司Melius Research分析師里茲（Ben Reitzes）認為，軟體製造商的末日將至，這些公司注定會失去市場份額，並轉向難以預測的消費模式，因為客戶在偏好人工智慧的情況下，越來越不願意簽署長期合約。他在週一的一份報告中表示，與晶片相關的公司正獲得提升並變得有價值，並在該報告中首次對美光與SanDisk給予兩檔股票「買入」評級。儘管他對以席位為基礎的軟體即服務（SaaS）訂閱持看空態度，里茲提到，記憶體、光學元件以及其他關鍵AI相關供應商正變得更適合採用訂閱模式，該模式目的在確保最低收入，以達到某一毛利率水準，符合他認為的「反向 SaaS(軟體即服務)」趨勢。里茲認為，美光與SanDisk的估值倍數有可能翻倍，甚至翻三倍。隨著代理型AI與實體AI推動對記憶體的進一步需求，他「不會感到意外，如果」，自己不得不將估值倍數預測進一步上修。他對SanDisk股票的兩年目標價為1,350美元，相較於週一交易收盤股價，意味著約27%的上行空間。此外，他對美光股票的兩年期目標價為700美元，代表仍有約34%的進一步上漲空間。