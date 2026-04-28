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中華職棒台鋼雄鷹左投王維中4月26日對統一7-ELEVEn獅先發僅投1局就狂失5分，昨（27）日被下二軍，雄鷹投手教練蕭任汶表示，王維中退場時，有鼠蹊部不適的情況，但是否造成傷勢，仍有待防護團隊評估。蕭任汶指出，王維中投球連貫性沒有跑掉，但球速僅136、137公里，「教練團也有在揣測是不是有傷，會再跟防護部門商討，是不是要再做完整的檢查。」王維中本季在一軍出賽3場，狀況起伏不定，4月4日對味全龍主投5局失6分，4月15日對中信兄弟主投6.2局無失分，4月26日對獅隊，僅投1局就失5分退場，吞下本季首敗。雄鷹投手教練蕭任汶表示，王維中26日退場時，有鼠蹊部不適的情況，但是否有傷勢以及何時能回一軍出賽，還要等防護團隊的評估。蕭任汶指出，王維中的球速沒有回來，都落在136、137公里，應該還能再更好，「姿勢連貫性也沒跑掉。」蕭任汶認為，對兄弟那場先發的內容，運氣成分較高，「很多有效的擊球都在守備範圍。那前天（對獅隊）的話好像運氣就差了點。」不過蕭任汶也說，談運氣前，應該先要有實力，「主要是是球速的部分還沒有恢復。我們教練團也有在揣測是不是有傷，會再跟防護部門商討，是不是要再做完整的檢查。」蕭任汶說，目前就等待防護團隊回報，如果傷勢嚴重，再看要如何治療，若是輕微，就是進入養傷、復健的程序。王維中此次下二軍，是否會影響先發投手輪值，蕭任汶表示，「應該是夠，就洋將要辛苦一點。」