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▲黃韻玲（右）是吳念真（左）作品《人間條件1》裡的女主角，兩人相識已久。（圖／綠光創藝提供）

素有「音樂精靈」之稱的黃韻玲，在卸下台北流行音樂中心董事長重任後，動向揭曉。綠光創藝今（28）日正式宣佈，由黃韻玲接任董事總經理一職。她將頂著金曲才女與資深行政領導的雙重光環，攜手國民導演吳念真、藝術總監柯一正，推動綠光從劇場走向「總體藝術IP」新紀元，並首度披露《人間條件1》音樂劇版將於2027年震撼問世。黃韻玲與綠光結緣多年，曾多次演出《人間條件》系列。面對新職務，她表示，吳念真導演就像她的父親與恩師，柯一正導演則如長輩般照顧她，「如果說這個時刻我能派上用場，我一定會盡力協助。」記者會現場星光熠熠，包括金鐘視后王琄、楊麗音，以及名導鄧安寧等人皆現身相挺。吳念真對於黃韻玲的加入充滿期待，黃韻玲則強調，綠光創藝不應只是單一劇團，而是一個整合藝術與市場的總體藝術公司。黃韻玲接手後的第一個重量級計畫，就是將吳念真筆下的經典之作《人間條件1》轉化為音樂劇。她將親自擔任音樂總監，預計在2027年呈現全新風貌。吳念真對此樂觀其成，笑稱對年輕創作者的創意感到好奇，想看看音樂能賦予劇本什麼新靈魂。當被問到是否會親自上台演唱？吳念真調皮回應：「不好吧，最好不要。」但他隨即透露，自己正跟柯一正私下學唱歌，似乎在為未來的驚喜埋下伏筆。出身古典音樂背景的黃韻玲，特別引用作曲家華格納的「總體藝術作品（Gesamtkunstwerk）」概念營運公司。她認為戲劇與音樂密不可分，回憶過去排戲時，曾被吳念真叮嚀：「劇本中每個逗點都有感情，不要亂加詞。」這讓她體會到戲劇節奏與音樂如出一轍，未來她將把公司管理比擬為交響樂，力求各部門橫向溝通、節奏一致。黃韻玲提出的三大願景「經典、當代、未來」，目標是帶領綠光跨越影視與數位邊界。除了Podcast與數位轉譯，綠光也計畫結合AI科技、VR虛擬實境來挖掘新秀。目前綠光已將音樂劇品牌「C Musical」納入旗下，2026年起將陸續推出《也許是美好結局》等韓國授權、在地製作的優質作品。黃韻玲接任後的首要任務是「培育與孵化」。她強調：「不能只有自己做得開心，而是要追求共好。」綠光未來將透過讀劇會、大師課，甚至投資影視項目，支持年輕劇團與新生代人才發芽。黃韻玲期盼能發揮拋磚引玉的作用，吸引企業界共同投資，讓台灣最會說故事的綠光創藝，建立起永續經營的藝術生態鏈，讓在地文化養分跨越國界行銷國際。