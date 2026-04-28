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▲張育成大聯盟資歷5年，累積121安、20轟、79打點，都是台灣野手之最。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎隊「台灣怪力男」李灝宇昨（27）日敲出大聯盟生涯首轟，且是一發代打逆轉砲，成為第5位開轟的台灣旅美球員。前1位開轟的球員是現效力富邦悍將「部長」張育成，今（28）日賽前受訪時，張育成直言，代打敲安已經很難，更何況全壘打，大讚李灝宇心理素質很強；張育成5年前曾在訓練營指導過李灝宇，並預測小學弟會在5年內上大聯盟，「說真的，如果我跟相同年紀，應該會輸他，不管是力量、體格，所以我才敢這樣講。」李灝宇昨日板凳出發，在7局上落後1分時，獲得代打機會，李灝宇把握住，從紅人隊投手莫爾（Sam Moll）手中敲出逆轉2分砲，成為繼郭泓志、胡金龍、林子偉、張育成之後，大聯盟史上第5位敲出全壘打的台灣球員，繞壘時李灝宇相當激動，振奮歡呼。前1位開轟的張育成今日賽前受訪時指出，代打的壓力不小，「新人打數不到20，代打擊出全壘打，逆轉比分成為勝利打點。我覺得對他來說，是非常大的突破，看來他心理素質非常的強壯。」張育成希望李灝宇能保持目前的心理素質去面對每場比賽，就可以贏多人，「代打是最難打的部分，安打都已經很難了，要打全壘打就更難。感覺是沒有壓力的人，很自在的在那個層級。」5年前曾在訓練營指導過李灝宇，當時張育成曾說，李灝宇能在5年內上大聯盟，「那也是他自己做到的，我也不知道他有沒有記住這件事，下次等他回來可以問問他。」張育成還記得很清楚，「說真的，如果我跟相同年紀，應該會輸他，不管是力量、體格，所以我才敢這樣講。」張育成在大聯盟留下5年資歷，累積121安、20轟、79打點，都是台灣旅美野手紀錄，他也希望李灝宇能全部打破，「搞不好他今年一直留在大聯盟，我希望他今年全部突破，畢竟他不到20個打數就1支全壘打，一定在教練團的印象深刻，非常的高分。」張育成說，李灝宇還年輕，希望教練團多給一些上場機會，「雖然打不好就會換人，很現實就是，希望多給他一點時間，張育成還開玩笑說，「幫他寫個英文稿給總教練。」