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▲「麟德殿・四時茶館」於台中市政商圈開出首店，主打「麟德殿牛肉麵」的核心麵食以及茶館式用餐模式，(圖／業者提供）

▲小點品項多，有清蒸臭豆腐、紅油炒手、牛汁原湯浸花干與蟹黃湯包等，（圖／業者提供）

台中餐飲市場再添新品牌。築間餐飲集團旗下「麟德殿・四時茶館」於台中市政商圈開出首店，主打「麟德殿牛肉麵」的核心麵食以及茶館式用餐模式，打造融合麵食、飯食、茶食與飲品的全新餐桌體驗，鎖定上班族與都會外食族群，搶攻平價日常餐飲商機。店內同步推出平日午餐優惠方案，每週一至週五上午11點至下午2點半內用免收服務費，冰飲全品項8折，進一步提升平日時段的消費吸引力與整體用餐便利性，也兼顧日常消費的親和力與品牌質感。餐點設計上，主打紅燒與清燉牛肉麵雙主軸，強調湯頭熬製與肉品選材，並搭配多樣台式小點與創意料理，如乾拌麵、炒飯及蒸點等，擴大產品線。同時導入茶飲品項，包括水果茶與調飲，強化餐飲搭配與用餐完整性。在茶飲設計上，品牌亦將茶館元素作為此次升級的重要亮點。相較於麟德殿牛肉麵過往曾透過跨界合作延伸茶飲內容，此次「麟德殿・四時茶館」則正式將飲品納入品牌主體，推出西瓜焙烏龍、檸香煉奶飲、玫瑰蘋果茶等品項，讓茶飲不再只是搭餐配角，而是整體用餐體驗中不可或缺的一環，回應台灣消費者對「茶食搭配」的熟悉與喜好。築間餐飲集團指出，近年外食市場朝向多元與複合化發展，消費者不僅重視餐點品質，也看重整體用餐體驗，因此透過「餐食＋茶飲」複合式餐飲模式，提升品牌差異化。價格策略方面，店內餐點約落在新台幣80元至240元區間，平均客單價約200元，並推出平日午餐時段優惠，以提升平日來客與消費頻率。業者表示，隨著台中首店開出，象徵品牌由單一品類邁向複合式餐飲布局，未來將視市場反應評估展店規劃，持續拓展都會餐飲版圖。