日本東京大學與京都大學入學考試題目，今年再度交給生成式人工智慧（AI）ChatGPT作答，結果成績超越所有人類考生，相較於兩年前ChatGPT作答東大入試題目結果全科落榜，兩年內就展現驚人的進步幅度；不過，ChatGPT在各科成績中卻也顯示了一項罩門。
根據共同社與產經新聞報導，ChatGPT作答東大與京大入學考試題目，得分比所有人類考生合格者的最高分還來得高，東京AI新創公司Life Prompt分析指出，使用ChatGPT應試的結果，顯示其得分已達「首席合格」水準。
該AI新創公司使用OpenAI的「ChatGPT-5.2 Thinking」，讓其解答東大、京大的第二階段考試題目，將題目轉為影像資料輸入AI。由於答案包含申論題，因此請大型補教機構河合塾的講師進行評分，同時也讓AI作答大學入學共同測驗，一併計算分數。
東大入學考題的作答結果，在滿分550分之中，AI在人文科系的文科1至3類取得452分，在理科系的理科1至3類取得503分。東大公布的合格最高分為：文系是文科3類434分，理系是理科3類453分。AI在兩者中都超過了最高分。最難的東大理科三類，成績更是高出人類最高分50分
今年的數學題目十分困難，但AI取得了滿分。英語也獲得9成的分數。另一方面，世界史等申論題較不擅長，60分當中僅獲得15分。
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該AI新創公司使用OpenAI的「ChatGPT-5.2 Thinking」，讓其解答東大、京大的第二階段考試題目，將題目轉為影像資料輸入AI。由於答案包含申論題，因此請大型補教機構河合塾的講師進行評分，同時也讓AI作答大學入學共同測驗，一併計算分數。
東大入學考題的作答結果，在滿分550分之中，AI在人文科系的文科1至3類取得452分，在理科系的理科1至3類取得503分。東大公布的合格最高分為：文系是文科3類434分，理系是理科3類453分。AI在兩者中都超過了最高分。最難的東大理科三類，成績更是高出人類最高分50分
今年的數學題目十分困難，但AI取得了滿分。英語也獲得9成的分數。另一方面，世界史等申論題較不擅長，60分當中僅獲得15分。