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去年（2025年）震驚科技圈的台積電內鬼洩密案，智慧財產及商業法院27日做出宣判。已離職轉任東京威力科創的前台積電工程師陳力銘，因勾結台積電在職工程師竊取2奈米等先進製程機密，遭判有期徒刑10年。判決出爐後，陳力銘委任律師28日發布聲明，表示陳力銘深感悔悟，願以自身慘痛經驗作為科技界的「負面教材」。針對判決結果，陳力銘的委任律師楊哲瑋、周聖諺發布聲明指出，陳力銘對自身行為對前公司及國家產業安全造成的負面影響深感悔悟，在偵審過程中已多次遞交親筆悔過書，向台積電、昔日同仁、法院以及家人親友致歉。聲明懇求外界將批評與指責集中於個人，切勿讓其親朋好友承受更多傷害。聲明指出，陳力銘當時正面臨家庭醫療照護與經濟負荷的雙重壓力，因一時思慮不周才鑄下大錯，「但無論其當時面臨何種工作、家庭、醫療或經濟壓力，都不應成為此錯誤行為的理由。因此特別感謝台積電公司在釐清相關事實後，願意接納陳力銘先生所傳達之悔意。」同時，聲明強調，如同智財法院的審理結果，陳力銘確實「沒有」外界所傳與境外資金勾結，或實質危害我國半導體產業的情事。律師團隊在聲明中指出，陳力銘深知錯誤無法以一紙聲明抵銷，未來將以自身經驗作為社會及半導體產業的負面教材，提醒廣大科技從業人員切勿重蹈覆轍，「不要再有下一個陳力銘」。