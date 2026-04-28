台灣自來水公司表示，4月29日（周三）新竹市、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣將實施停水作業，原因包含自來水管線搶修、汰換管線工程、小區管網封閉測試等。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣4月29日停水降壓影響範圍與時間懶人包，其中新竹市北區、嘉義縣水上鄉部分地區將停水長達10小時，提醒民眾記得儘早儲水，停水時關閉抽水馬達。

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📍本文摘要
◼︎新竹市4/29停水範圍
◼︎台中市4/29停水範圍
◼︎嘉義縣4/29停水範圍
◼︎台南市4/29停水範圍
◼︎高雄市4/29停水範圍
◼︎屏東縣4/29停水範圍

🟡新竹市4/29停水範圍一次看

🕦停水時間：4月29日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：配合「台電公司工程停電施工（H13962）」，辦理崧嶺路加壓站配電設備改善。

📍停水影響區域

北區：崧嶺路182號至307號。

▲4/29新竹市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲4/29新竹市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🟡台中市4/29停水範圍一次看

🕦停水時間：4月29日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。

📍停水影響區域

南屯區：文心南七路、文心南五路一段、永春東一路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街。

📍降壓影響區域

南屯區：文心南七路、文心南五路一段、永春東一路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街。

▲4/29台中市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲4/29台中市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🕦停水時間：4月29日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理正德路段汰換管線工程。

📍停水影響區域

沙鹿區：正德路。

▲4/29台中市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲4/29台中市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🟡嘉義縣4/29停水範圍一次看

🕦停水時間：4月29日上午8時30分至下午18時（共9.5小時）
📌停水原因：辦理嘉縣台1線三鎮路汰換管線工程。

📍停水影響區域

水上鄉：三鎮村1～119號（單號側包含之號）、靖和村。

▲4/29嘉義縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲4/29嘉義縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🕦停水時間：4月29日凌晨0時至清晨5時（共5小時）
📌停水原因：辦理大埔美工業區小區閥栓機能測試及管段調查。

📍停水影響區域

大林鎮：大埔美園區一路、大埔美園區三路、大埔美園區二十路、大埔美園區二路、大埔美園區五路、大埔美園區五路北段、大埔美園區八路、大埔美園區六路、大埔美園區十二路、大埔美園區十八路、大埔美園區十六路、大智一街、大智三街、大智二街、大智五街。

▲4/29嘉義縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲4/29嘉義縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🕦停水時間：4月29日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理嘉縣水上鄉南鄉村火化場汰換管線工程。

📍停水影響區域

水上鄉：南鄉村、忠和村。

▲4/29嘉義縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲4/29嘉義縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🟡台南市4/29停水範圍一次看

🕦停水時間：4月29日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理嘉縣水上鄉南鄉村火化場汰換管線工程。

📍停水影響區域

白河區：內角里。

🕦停水時間：4月29日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程，辦理管線停水施工作業。

📍停水影響區域

永康區：大灣路40巷76至1號至276號（含弄）、大灣路40巷78弄、大灣路40巷280弄、北興路107巷（含弄）。

▲4/29台南市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲4/29台南市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🕦停水時間：4月29日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合台南市南區福吉路及建南街等汰換管線工程。

📍停水影響區域

福吉三街、福吉五街、福吉四街。

▲4/29台南市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲4/29台南市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🟡高雄市4/29停水範圍一次看

🕦停水時間：4月29日凌晨0時至清晨5時（共5小時）
📌停水原因：辦理114年高雄所分區計量管網委外建置及漏水調查-小區管網封閉測試。

📍停水影響區域

博愛二路以東、明誠二路以南、自由二路以西、大順一路以北。

博愛二路以東、裕誠路以南、自由二路與安吉街以西、明華一路以北。

▲▼4/29高雄市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲▼4/29高雄市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🕦停水時間：4月29日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理高雄市杉林區月美里桐竹路4鄰延管工程。

📍停水影響區域

杉林區：杉美路一段、桐竹路。

▲4/29高雄市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲4/29高雄市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🟡屏東縣4/29停水範圍一次看

🕦停水時間：4月29日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理延管工程斷管連絡停水施工。

📍停水影響區域

佳冬鄉：昌隆村、石光村、豐隆村。

▲4/29屏東縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲4/29屏東縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
臨時供水站一鍵查詢

❗停水注意事項

為了降低停水帶來的不便並確保復水過程順利，台灣自來水公司提醒，用戶應在停水前至少6小時提前儲水，同時在停水期間務必關閉抽水馬達電源，避免因空轉造成設備損壞，甚至衍生火災風險。待供水恢復後，建議先將家中水龍頭全部打開進行排氣，有助於加快水流恢復正常。

此外，因地勢與管線配置差異，像是位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升時間可能較慢，需多一點時間等待。若恢復供水後仍未出水，建議儘速聯絡台水公司，由專人協助處理。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...