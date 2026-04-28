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全球石油市場格局改變！阿拉伯聯合大公國週二表示，5月1日起將退出石油輸出國組織（OPEC）和OPEC+，此舉在伊朗戰爭已造成歷史性能源衝擊且全球經濟動盪之際，對石油輸出組織及其實際領導者沙烏地阿拉伯造成重大打擊。阿拉伯聯合大公國週二宣布，將於5月1日生效退出石油卡特爾石油輸出國組織（OPEC）及其更大範圍的OPEC+集團。先前相關傳聞已流傳一段時間，因為阿聯酋對產量限制感到不滿，且與鄰國沙烏地阿拉伯的關係日益冷淡。阿拉伯聯合大公國一直是OPEC的長期成員，最早是透過其酋長國阿布達比於1967年加入，之後在阿聯於1971年成為獨立國家時延續其會員資格。但阿拉伯聯合大公國近年來愈來愈試圖推動自身在中東的外交政策，這些政策隨時間推移與沙烏地阿拉伯的一些立場相互矛盾，特別是在沙烏地阿拉伯在強勢的王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）領導下開始開放國家、並直接挑戰阿聯酋以吸引外國投資之際。阿聯酋是透過其國營的WAM通訊社發布這項訊息，「這項決定反映了阿聯酋的長期戰略與經濟願景，以及其不斷演變的能源結構，包括加速對國內能源生產的投資，並強化其在全球能源市場中扮演負責任、可靠且具有前瞻性的角色之承諾」阿聯酋在聲明中表示，「在退出之後，阿聯酋將繼續以負責任的方式行事，以漸進且審慎的方式向市場增加額外產量，並與需求及市場條件保持一致」。根據路透報導，阿聯酋這個長期的OPEC成員國的流失，可能造成混亂並削弱該組織。該組織通常試圖展現團結一致的形象，儘管在從地緣政治到產量配額等一系列問題上存在內部分歧。阿聯酋能源部長馬茲魯伊（Suhail Mohamed al-Mazrouei）表示，這項決定是在仔細審視能源戰略後作出的。當被問及阿聯酋是否與沙烏地阿拉伯進行磋商時，他表示阿聯酋並未就此問題與任何其他國家提出討論。OPEC海灣產油國已經在努力透過荷姆茲海峽運送出口，而由於伊朗對船隻的威脅與攻擊，使情勢更加困難。馬茲魯伊表示，鑑於該海峽的情勢，此舉不會對市場造成巨大影響。路透指出，阿聯酋退出OPEC，對美國總統川普而言是一項勝利。川普曾指控該組織透過抬高油價剝削世界其他地區。川普也將美國對海灣地區的軍事支持與油價掛鉤，表示當美國保護OPEC成員國時，他們藉此利用並施加高油價。