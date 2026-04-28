美股主要指數周二開盤漲跌互見，科技股全面開低，台積電ADR下跌3%，稍早阿拉伯聯合大公國宣布退出石油輸出國組織（OPEC），被認為對美國呈現有利局面。

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美股四大指數28日早盤，截止至台灣時間晚間9時55分，道瓊工業指數小漲124點或0.25%、那斯達克指數下跌222點或0.9%、標普500指數下跌36點或0.5%、費城半導體指數重挫326點或3.2%。

個股部分，台積電ADR下挫約3%、輝達下跌2%、AMD跌近4%、英特爾跌幅3%；記憶體族群也從前幾個交易日的樂觀行情稍稍回落，美光、SanDisk股價跌幅3%；CPO族群股價再度震盪，Coherent重挫5%、Lumentum下跌4%。

根據華爾街日報報導，OpenAI近期的營收與新用戶成長均低於其自身設定的目標。報導補充指出，財務長佛萊爾（Sarah Friar）告訴管理層，她擔心如果營收規模未能快速擴大，OpenAI未來可能無法支付其運算合約費用。

OpenAI未能達成多項每月營收目標，原因是在程式開發（coding）與企業市場方面輸給了Anthropic，導致市場地位下滑。

報導指出，ChatGPT的成長在去年年底趨於放緩，並補充說，OpenAI未能達成一項內部目標——即在年底前讓這款人工智慧聊天機器人達到每週10億名活躍用戶。公司同時也面臨訂閱用戶流失的問題。

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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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