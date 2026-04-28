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台積電前工程師陳力銘轉職東京威力公司後，涉嫌與台積電內部工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑合作，外洩2奈米製程相關機密。智慧財產及商業法院日前審結，認定其行為危及國家經濟與產業安全，判處陳力銘有期徒刑10年。對此，陳力銘委任律師楊哲瑋、周聖諺今（28）日代為發出860字聲明，強調陳力銘對台積電，以及國家產業的負面影響，深感後悔。陳力銘對自身行為深感悔悟，於偵審期間多次透過律師轉交親筆悔過書，向台積電、同仁及親友表達歉意，並希望外界將批評聚焦於其個人，不要波及家人。律師也表示，陳力銘當時面臨家庭醫療與經濟雙重壓力，一時思慮不周犯下錯誤，但強調相關壓力不應成為違法理由，同時感謝台積電在釐清事實後，願意接納其悔意。針對外界質疑，聲明澄清，依判決內容陳力銘並無與境外資金勾結，亦未涉及危害我國半導體產業之情事。律師團指出，對於社會各界關注與不同評價予以理解，也認為當事人面對錯誤並試圖彌補的態度應被看見。最後，律師表示，陳力銘深知錯誤難以彌補，未來將以自身案例作為警惕，提醒科技從業人員切勿重蹈覆轍。