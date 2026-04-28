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美國與伊朗談判陷入僵局，中東戰爭局勢卡關。美國總統川普稍早宣稱，伊朗通知他們，國家處於崩潰狀態，希望美國趕快開放荷姆茲海峽。但這說法隨即遭到伊朗方面駁斥。川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「伊朗剛剛通知我們，他們正處於崩潰狀態。他們希望我們盡快開放荷姆茲海峽，以便他們能夠解決領導層問題，（我相信他們能夠做到）！」然而，伊朗伊斯蘭革命衛隊附屬的法爾斯通訊社引述一名軍方發言人的話表示，對伊朗而言，目前仍處於戰爭狀態，並且持續進行監控和監視，強調如果敵人採取新的行動，他們將面臨新的戰場。土耳其安納杜魯新聞社引述伊朗半官方媒體梅爾通訊社報導提到，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍文化事務副部長沙拉尼（Saeed Siah-Sarani）週二誓言，如果對伊朗的海上通行施加限制，將不會有任何石油運輸能通過荷姆茲海峽。他表示，在這樣的情況下，伊朗不會允許「哪怕是一公升的石油」通過這條具有戰略意義的水道。放話「我們的手已經放在扳機上」；他說，伊朗部隊已完全準備好採取行動，並在陸地、海洋和空中捍衛國家。沙拉尼還表示，這條戰略水道仍然由伊朗管理，並補充說，船隻必須遵守伊朗的規定，包括指定的通行航線，對伊朗實施的「海上封鎖」毫無效果。伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞准將（Brigadier General Mohammad Akraminia ）則表示，伊朗武裝部隊正在升級軍事裝備。 他也表示，伊朗不信任敵人，因此不認為戰爭已經結束。