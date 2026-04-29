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▲安芝儇（左）說自己本來和Mingo（右）有準備特別舞台，但如今無法按照原計畫上場了。（圖／記者陳云茹攝）

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇昨（28）日發文透露自己的健康狀況，安芝儇表示她上週練舞就覺得肩膀不舒服，甚至一度舉不起右手，「檢查後確認是右肩膀脫臼5公分。為了之後能給大家更棒的舞台，醫生要求我這一週必須強制靜養。」但這週末台鋼雄鷹將在台北大巨蛋舉行3場比賽，她本來準備了精彩應援，如今計畫被打亂；安芝儇透露自己還是會到大巨蛋，只不過不能帶來熱舞，非常遺憾。安芝儇昨晚在IG發文，自嘲「鋼鐵小安」遇到零件維修問題，右邊肩膀脫臼。安芝儇直言：「其實上週練舞就覺得不對勁，甚至在應援台上右手一度無法舉起⋯檢查後確認是右肩膀脫臼5公分。為了之後能給大家更棒的舞台，醫生要求我這一週必須強制靜養。」安芝儇表示為了休息，她無法按照原計畫和隊友Mingo（朴旻曙）在大巨蛋帶來炸裂演出，「心中難免有遺憾，但我不會缺席！我正嘗試以全新的方式加入表演，雖然準備時間緊迫，但我依然會拿出100%的全力，希望你們會喜歡。」最後，安芝儇也不忘感謝經紀公司、球團還有粉絲們的體諒，「讓我感受到Wing Stars這個大家庭的溫暖。我會積極治療，爭取早日康復回歸。大巨蛋，等我！我們在那裡見！」據悉，安芝儇所謂的新表演就是指比較靜態、不會動到右手的應援，因本週末5月1、2、3日，台鋼雄鷹將在大巨蛋擔任主場球隊，迎戰中信兄弟，展開3連戰，安芝儇作為韓援主力啦啦隊，本來準備了許多精彩演出，想跟粉絲好好見面，如今卻礙於傷勢，只能改變計畫。而台鋼雄鷹本週末在大巨蛋還準備了「心動時刻」主題日，邀請韓流巨星到場開唱，首日卡司是男子音樂組合BTOB，第二天則輪到實力派男團HIGHLIGHT登場，最後一天則由女團MAMAMOO小分隊「MAMAMOO+」的頌樂、玟星擔任開球與賽後演出嘉賓。