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美國有線電視新聞網（CNN）報導，據行政官員及代表孩童的律師透露，美國政府正將被拘留的移民兒童遣返移民聽證程序提前數週甚至數月，以加快處置程序。報導指出，作為由法官決定孩子可留在美國或被驅逐出境程序的移民聽證會正被提前數週甚至數月舉行。在原本就繁瑣的程序中，這讓律師更難為孩子爭取移民救濟（Immigration Relief）。甚至有年僅四歲的孩子被迫在短短幾週內，反覆出庭並提供案件進展報告，有時身邊甚至沒有法律援助。頻繁的庭審讓剛接觸法院與移民系統的孩子感到驚恐。「孩童權益法律辯護組織」（Kids in Need of Defense）美東區主任諾曼（Emily Norman）舉例指出，有一名獨自抵達美國的5歲兒童，在抵達後一兩週內就被安排參加移民聽證會。在德州，安置中心的300名兒童的聽證會被突然提前，有時幾乎沒有預先通知；甚至還有原本排在2027年的聽證會，突然被被改到剩不到一週就要舉行。諾曼表示，孩子們經常感受到「巨大的壓力」，有些孩子甚至在必須出庭時被嚇到尿褲子。這是近期一系列行動中的最新舉措，旨在將移民執法重點轉向獨自抵達美國的未成年人，或是因美國移民暨海關執法局（ICE）的行動導致監護人被扣押，而被迫重新由政府監管的孩童。律師與倡議者對此深感不安，認為倉促的時間表可能導致脆弱的孩子被遣送回當初他們竭力逃離的惡劣環境。美國衛生及公共服務部（HHS）發言人尼克森（Andrew Nixon）在聲明中表示，許多移民兒童面臨人口販運與剝削風險，有些甚至是在強迫與危險的情境下被犯罪集團帶過邊境。他強調：「推動案件進展有助於瓦解這些網絡，並確保孩子能盡快回到安全環境。縮短監管時間也能降低納稅人成本，確保制度正常運作。」美國總統川普（Donald Trump）政府近來推動多項相關政策，包括追蹤十萬名無人陪伴的移民兒童、削減其在移民訴訟中的法律援助，並發布旨在限制出生公民權的指令等措施。移民政策長期以來是川普兩個任期中最具爭議的議題之一。批評者認為，他在處理移民問題時存在種族與宗教歧視，並對弱勢兒童的法律保障造成影響。