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休士頓火箭與洛杉磯湖人的季後賽首輪對決進入關鍵時刻，雖然火箭目前以1比3落後，但火箭在第四戰奪勝後士氣大振。外界先前高度關注受傷的杜蘭特（Kevin Durant）與球隊的互動，而火箭多位球員在週二練球後紛紛跳出來發聲，揭密「死神」在幕後如何協助這支年輕球隊度過淘汰危機。至於KD能否於G5出賽，主帥烏度卡（Ime Udoka）不願把話說死，僅說：「再看看」。自從杜蘭特因腳踝扭傷缺席第三戰且未現身場邊後，領導力曾一度遭到質疑。但根據《休士頓紀事報》報導，前鋒小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）透露杜蘭特近期持續給予團隊明確訊息：「就是保持專注，堅持我們的打法，展現侵略性並打得更自由。」這番「打得自由」的喊話顯然奏效，幫助火箭在第四戰成功延續賽季。陣中全明星中鋒申根（Alperen Sengun）也力挺這位前輩：「他一直都在我們身邊，這非常重要。他在板凳上跟我們交談、給我們動力，看到他出現在那裡感覺真的很棒。」杜蘭特（Kevin Durant）在週二已開始進行一些非對抗性的場外訓練，試圖加速腳踝康復。儘管多方內部消息暗示他在第五戰復出機率不高，但火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）在賽前練習後仍拒絕鬆口，僅表示這位明星前鋒的狀態依然是「賽前決定」。據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）表示：「現在還不太確定KD具體需要多久才能複出，但預計他會缺陣G5比賽。 他現在正面臨著腳踝關節穩定性、僵硬和活動受限等等問題。」杜蘭特本季出賽78場，繳出場均26.0分、52.0%投籃命中率的頂尖數據，原本是火箭季後賽攻堅的最佳利器。無奈傷病攪局，讓他至今僅出賽一場，火箭也因此陷入1比3被淘汰的邊緣。