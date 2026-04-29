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女星李冠儀2018年開始主持東森財經台汽車節目《夢想街57號 預約你的夢想》，昨（28）日她無預警宣布「畢業」，讓觀眾都很錯愕。對此，李冠儀淡然發文，強調：「主持棒的交接並非終點，而是另一段賽道的起點」，未來會透過YouTube頻道持續拍試車影片。知名車評朱嘉偉隨後則轉發李冠儀貼文，透露她離職內幕似乎不單純，當天錄影結束後才被告知錄的是最後一集，讓他替李冠儀抱不平。對此，東森目前暫無回應。李冠儀昨晚在臉書發文，宣布自己卸任《夢想街》主持人一職，「從2018年接下《夢想街57號 預約你的夢想》的主持棒至今，無數個在棚內與車友、車評、嘉賓交流的日子，構築了我生命中極為精彩的篇章。今天，我正式卸下了這份主持重任，心中充滿了不捨，但更多的是深深的感謝。」李冠儀感謝電視台、製作團隊的運籌帷幄、專業付出，讓她每次一次錄影都能完美呈現，也感謝所有上節目的車評、車商們，讓她能搶到第一手資訊、開箱新車。李冠儀最後也感性地說：「」她表示自己雖然卸下主持棒，但對汽車的熱愛不會變，之後也將帶來更多深度、專業且新穎的汽車介紹。李冠儀的貼文言詞溫柔，感覺是與電視台好聚好散，但她的老闆朱嘉偉卻不這麼認為。朱嘉偉轉發李冠儀的貼文，並在臉書寫道：「朱嘉偉表示，這8年期間內，無數車廠或同業要他出來開汽車節目，他就是卡在李冠儀已有節目了才作罷，如今李冠儀離開《夢想街》，他認為：「天底下沒有不散的宴席，但我如果要說再見，我會選擇給對方一段時間做心理準備」，似乎對李冠儀被開除一事相當不滿。朱嘉偉也透露自己接下來會開設新節目，應該就是交給李冠儀主持。粉絲看了兩人的貼文也紛紛留言討論，「原來冠儀是突然被....感覺不是很尊重人」、「竟然是突然被請辭，太扯了」、「嘉偉哥等你的節目」、「支持嘉偉哥！冠儀的YouTube是我唯一會看的汽車頻道！其他…很多都是為了錢說瞎話」、「支持專業的冠儀」、「這…離開電視圈也好，2026年還在看電視的人不多了」。