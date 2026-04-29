美國眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）28日召開會議，表決通過「2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」。儘管該法案在「美國優先」的原則下縮減整體預算規模，不過仍包括了提供5億美元援助等支持台灣的項目。
根據眾議院撥款委員會發布的新聞稿，委員會在28日召開會議，審議「2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」，最終以35票對27票獲得通過。
委員會指出，提供了總計473.2億美元的預算，較2026財政年度的已頒布水準減少了26.9億美元，約為6%，反映了「美國優先」議程的優先事項。
不過在整體預算消減的情況下，法案仍維持對以色列、約旦、埃及及台灣等盟友的強力資金支持，並對抗包括中國、伊朗、古巴及販毒集團在內的對手。
新聞稿指出，該法案支持美國總統川普（Donald Trump）重新聚焦並調整外交政策的願景，旨在讓美國更安全、更強大、更繁榮，同時確保所有資金的支出方式皆符合相關行政命令。
委員會成員、共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）直言，這份法案的立場非常鮮明，「如果你是美國的朋友或盟友，這項法案會成為你的後盾；如果你是我們的對手，或是正與對手交好，你絕對不會喜歡這項法案。」
針對印太戰略地區的佈局，狄亞士巴拉特指出，法案預計撥款18億美元用於維護美國在印太地區的國家安全利益，並對抗中國的惡意影響，其中在「對外軍事融資」（FMF）計畫下，將對台灣提供5億美元（約台幣162億元）的資金，菲律賓與其他太平洋島國夥伴也都在該筆資金的援助名單內。
委員會提供的資訊還指出，法案要點包括支持台灣參與多邊組織。
目前法案在委員會中過關，不過據美國法規，法案需經眾議院與參議院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。
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委員會指出，提供了總計473.2億美元的預算，較2026財政年度的已頒布水準減少了26.9億美元，約為6%，反映了「美國優先」議程的優先事項。
不過在整體預算消減的情況下，法案仍維持對以色列、約旦、埃及及台灣等盟友的強力資金支持，並對抗包括中國、伊朗、古巴及販毒集團在內的對手。
新聞稿指出，該法案支持美國總統川普（Donald Trump）重新聚焦並調整外交政策的願景，旨在讓美國更安全、更強大、更繁榮，同時確保所有資金的支出方式皆符合相關行政命令。
委員會成員、共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）直言，這份法案的立場非常鮮明，「如果你是美國的朋友或盟友，這項法案會成為你的後盾；如果你是我們的對手，或是正與對手交好，你絕對不會喜歡這項法案。」
針對印太戰略地區的佈局，狄亞士巴拉特指出，法案預計撥款18億美元用於維護美國在印太地區的國家安全利益，並對抗中國的惡意影響，其中在「對外軍事融資」（FMF）計畫下，將對台灣提供5億美元（約台幣162億元）的資金，菲律賓與其他太平洋島國夥伴也都在該筆資金的援助名單內。
委員會提供的資訊還指出，法案要點包括支持台灣參與多邊組織。
目前法案在委員會中過關，不過據美國法規，法案需經眾議院與參議院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。