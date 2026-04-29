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市場傳出OpenAI利空消息後，資金開始撤出，美國股市週二全數收黑，其中費半指數更是大跌逾3%，再加上台指期夜盤下跌272點、收39461點，拖累台北股市今（29）日開盤下跌345.49點、來到39176.24點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.36點、來到381.7點。今日開盤量大強勢個股：旺宏、瑞軒、群創、盟立、鈺創；開盤量大弱勢個股：金寶、台玻、威剛、十銓、臻鼎-KY。權值股多數走低，權王台積電持續疲弱，開盤下跌40元、來到2175元；台達電開盤下跌80元、來到2040元；鴻海開盤上漲0.5元、來到226元。根據《華爾街日報》報導，OpenAI在IPO前未達部分營收與用戶成長目標，引發投資人對人工智慧投資熱潮是否過度擴張的疑慮，對此，公司緊急出面「滅火」，駁斥相關報導為誇大不實。針對中東戰事發展，美國總統川普週二聲稱，伊朗已告知美方，該國正處於「崩潰狀態」，希望美方盡快「開放荷姆茲海峽」。《CNN》報導，巴基斯坦調解人預計伊朗將在未來幾天內提交一份旨在結束戰爭的「修正版」和平方案。美股四大指數昨日全數走低，道瓊指數下跌25.86點或0.05%，報49141.93點，那斯達克指數下跌223.30點或0.90%，報24663.80點，標普500指數下跌35.11點或0.49%，報7138.80點，費半指數大跌372.46點或3.58%，報10035.58點。台股ADR則是賣壓沉重，台積電ADR下跌3.12%，日月光ADR下跌2.50%，聯電ADR下跌0.26%，中華電信ADR下跌0.07%。台指期夜盤也同步走低，終場下跌272點、收39461點，此外，台積電期貨盤後下跌15元，顯示出市場避險情緒升溫。