我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法官賈吉（Aaron Judge）開轟＋猛打賞，率領洋基4：2擊敗遊騎兵。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊近日開啟客場之旅，球隊雖然在場上勢如破竹，看台上的球迷卻也成了火藥味的核心。在昨日洋基客場對陣德州遊騎兵隊的比賽中，觀眾席爆發了一場嚴重的暴力衝突。一名洋基球迷疑似因為不斷對主場球迷做出挑釁動作並大喊「去刷牙（Brush your teeth）」，最終引爆遊騎兵球迷怒火，慘遭一記重拳直接制裁。根據現場流出的影片顯示，事件發生在比賽中段。一名身穿洋基球衣的球迷，近距離對著兩名遊騎兵球迷大聲叫囂，並不斷嘲諷對方大喊：「去刷牙！去刷牙！」還做出刷牙動作激怒對手，原本坐著的遊騎兵球迷隨即起身，仗著階梯的高低差優勢，毫無預警地直接一記鐵拳重重揮向洋基球迷的臉部。洋基球迷當場被打得向後倒，雙方隨即陷入混亂扭打，周遭觀眾紛紛走避或嘗試制止，一名疑似是他友人的女子還被遊騎兵球迷給抓住。媒體報導指出，目前並不清楚衝突發生的確切起因，但洋基球迷過激的挑釁行為顯然是點燃引信的關鍵。事實上，洋基隊在近期這波橫跨波士頓、休士頓與德州的客場之旅中表現極佳，目前取得6勝1敗的佳績，甚至在波士頓橫掃了紅襪隊。或許正是因為球隊贏球讓球迷氣焰更高，加上洋基隊向來是全美「最被討厭」的球隊，使得衝突頻率大幅增加。不到兩周前，洋基與天使隊的比賽也曾發生大規模看台鬥毆，甚至驚動了當時在場上的球星貝林傑（Cody Bellinger）。體育評論員亞當溫里布（Adam Weinrib）指出：「身為洋基球迷，當你想要保持謙卑時，總會有1000個同隊球迷在外面敗人品。在客場贏球雖然爽快，但喝醉的敵隊球迷通常不會對你的挑釁坐視不管。」這場發生在遊騎兵主場（Globe Life Field）的衝突再度引發社會對球場安全的重視。雖然洋基在場上靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）等人的發揮以4：2贏得比賽，但看台上的流血事件卻成了美中不足的污點。球團與大聯盟官方一再強調，球迷應保持理性，不應讓支持球隊的熱情轉化為肢體衝突，目前相關涉事球員與後續懲處尚待警方與球場保全進一步處理。