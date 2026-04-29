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▲山姆尼爾（右）與蘿拉鄧（左）在《侏羅紀世界：統霸天下》再度合作，就是在這部片的宣傳期間，山姆被檢查出罹患血癌。（圖／摘自IMDb）

▲山姆尼爾（右）和蘿拉鄧（左）在《侏羅紀公園》搭配讓人印象深刻。（圖／摘自IMDb）

▲山姆尼爾（左）曾來台拍攝《Z字特攻隊》，和柯俊雄（右）合作。（圖／摘自IMDb）

《侏羅紀公園》男主角山姆尼爾罹患第3期血癌將近5年，宣告抗癌成功，身體檢查已找不到癌細胞。他近日接受澳洲電視台的訪問，表示化療效果停滯時一度不知所措，以為真的要走到生命盡頭了，後來他改用CAR-T細胞治療法，透過基因改造的工程將自身的T細胞變得更具攻擊性、能鎖定並殺死癌細胞，才獲得顯著成效。據英國《太陽報》估計，這種療法在英國平均的花費是28萬英鎊（約近台幣1200萬），山姆為了保命砸下大錢。78歲的山姆尼爾在北愛爾蘭出生、卻在紐西蘭長大，在當地開始發展演藝事業，之後轉往鄰近的澳洲拍片，逐漸引起外界的注意，還曾與梅爾吉勃遜等來台拍攝《Z字特攻隊》，《侏羅紀公園》中的科學家是他最為觀眾熟悉的經典角色，之後他也曾在《侏羅紀世界：統霸天下》出現。就是這部片的宣傳期間，他檢查出罹患血癌，這幾年來為了接受治療，拍片工作也受到影響，而花費了千萬台幣、終於抗癌成功後，山姆尼爾表示是重回大銀幕的時候了。在治療血癌的期間，山姆尼爾找到激勵自己活下去的目標，決定開始寫回憶錄，並且不找代筆作者、由自己親力親為。雖然他坦言從被診斷出來得了血癌，並沒有畏懼死亡，只是覺得挺煩人，中間一度狀況惡劣，連化療都不起作用，差點以為時日無多，幸好後來改換CAR-T細胞治療法，把他體內的癌細胞都清除殆盡。山姆尼爾長年在歐美娛樂界發展，不過曾經私下來台，也順便回味當時拍《Z字特攻隊》的情景，那時他和梅爾吉勃遜都在台灣沒啥觀眾認識，可是梅爾主演的《衝鋒追魂手》已在澳洲熱賣、未來發展看好，覺得在台不太受重視、並沒很開心，倒是山姆話不多，放鬆心情享受台灣。多年之後，台灣觀眾已認得出山姆就是《侏羅紀公園》男主角，要求簽名他也照辦，展現出親和的一面。