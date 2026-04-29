我是廣告 請繼續往下閱讀

台股近期氣勢如虹，多頭氣勢持續不減，但也正因如此，近期股王信驊、穩懋，以及PCB妖股金居接連爆出上億元違約交割，財經專家阮慕驊指出，股市大多頭下，又一批「股神」被掃出場，為什麼會違約交割？就是這些投資人「過度自信」、「賭它一把」這些心態使然，他強調，股市不是比今年誰賺的多，而是誰活得久！櫃買中心日前公告，穩懋與股王信驊同日出現違約交割，其中穩懋金額約新台幣9669萬元，信驊約3283萬元，單日合計逾1.29億元。而金居違約交割金額達1.1億元。對此，阮慕驊近日在臉書上發文表示，先有金居，再有穩懋和信驊接連爆出上億元違約交割，股市大多頭下，又一批「股神」被掃出場。「今年台股賺不到錢，反而落得違約交割背負刑事責任，真是大笑話！」他透露，為何會違約交割？就是「過度自信」、「賭它一把」、「愛拼才會贏」這些心態使然，沒有長期投資的策略，也沒有風險管理的能力，赢了幾把就自封股神，「這幾年台股太好賺，反正什麼人只要敢買就會贏，一贏再贏下，自然放大槓桿放手狂賭。」阮慕驊強調，股市走的久比走的快更重要，這就跟爬山一樣，按步就班走到攻頂，比不懂得調節呼吸，「內行一看就知道高下」。