美國政府正在擴大對中國半導體產業的打擊力道。據兩名知情人士透露，美國商務部上週要求多家晶片設備公司停止向中國第二大晶片製造商華虹（Hua Hong）供應特定製程設備。這是美方為減緩中國先進晶片發展所採取的最新行動。
根據路透社報導，消息人士表示，商務部向至少數家公司發出了信函，告知其針對華虹旗下兩座廠房的新工具與材料限制。美國官員認為，這兩座設施可能正在製造中國最尖端的晶片。
此次鎖定的兩座華虹設施分別是：位於上海的華虹六廠（Fab 6），根據華力微電子官網，該廠擁有28/22奈米技術；以及8a廠，該廠未出現在官網上，據消息人士稱，該廠據信仍在建設中。
消息人士補充道，美國頂尖晶片設備商科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）及科磊（KLA）據信都收到了信函。這三家公司在中國皆擁有龐大的供應業務。
路透社曾於3月報導，華虹旗下的「華力微電子」（Huali Microelectronics）已研發出可用於生產人工智慧（AI）晶片的先進製造技術，並準備在其上海廠房投入7奈米製程。這是北京力拚科技自主的重要里程碑。
報導指出，中國最大的代工廠商中芯國際（SMIC）是目前國內唯一具備7奈米技術製造能力的企業。
據透露，商務部的信函目標也包括阻止向華力微電子出貨。
美國旨在保護AI晶片領先地位
近年來，美國商務部基於國家安全考量，限制美國公司向生產先進晶片的中國工廠出口設備，以維護美國在AI及其他尖端晶片製造領域的領先地位。
此次發函延續了這一政策，但在美國總統川普（Donald Trump）預計於5月在北京與中國國家主席習近平會面前夕，此舉可能會加劇兩國間的緊張局勢。
其中一名知情人士表示，美國晶片設備商及其他供應商可能會損失數十億美元的銷售額，尤其是如果他們正為建設中或正轉型生產更先進晶片的工廠提供設備。雖然這些限制可能減緩中國國內的晶片製造進程，但華虹仍可能改向其他外國或中國公司採購替代工具。
商務部發言人拒絕置評。華虹、科林研發、應用材料及科磊均未立即回應路透社的置評請求。
外交關係協會（CFR）中國與新興技術資深研究員馬奎爾（Chris McGuire）表示：「這是川普政府遲來且值得歡迎的第一步。但若要產生效果，必須納入美國設備商的所有出貨，包括其海外子公司。」
「知情函」繞過立法程序
商務部的這種溝通形式被稱為「知情函」（is-informed letters），允許美國繞過冗長的規則制定程序，快速對特定公司施加新的許可要求。
例如在2022年，商務部曾向輝達（Nvidia）與超微（AMD）發送告知函，限制其向中國出口頂級AI晶片；同時也發函給科林研發、應用材料與科磊，限制向中國的先進設施供貨。這些信函中的限制措施隨後轉化為適用於更多公司的正式法規。
在川普政府領導下，此類信函的使用相當頻繁，但其中的限制條款並不一定每次都會演變成正式法規。
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此次鎖定的兩座華虹設施分別是：位於上海的華虹六廠（Fab 6），根據華力微電子官網，該廠擁有28/22奈米技術；以及8a廠，該廠未出現在官網上，據消息人士稱，該廠據信仍在建設中。
消息人士補充道，美國頂尖晶片設備商科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）及科磊（KLA）據信都收到了信函。這三家公司在中國皆擁有龐大的供應業務。
路透社曾於3月報導，華虹旗下的「華力微電子」（Huali Microelectronics）已研發出可用於生產人工智慧（AI）晶片的先進製造技術，並準備在其上海廠房投入7奈米製程。這是北京力拚科技自主的重要里程碑。
報導指出，中國最大的代工廠商中芯國際（SMIC）是目前國內唯一具備7奈米技術製造能力的企業。
據透露，商務部的信函目標也包括阻止向華力微電子出貨。
美國旨在保護AI晶片領先地位
近年來，美國商務部基於國家安全考量，限制美國公司向生產先進晶片的中國工廠出口設備，以維護美國在AI及其他尖端晶片製造領域的領先地位。
此次發函延續了這一政策，但在美國總統川普（Donald Trump）預計於5月在北京與中國國家主席習近平會面前夕，此舉可能會加劇兩國間的緊張局勢。
其中一名知情人士表示，美國晶片設備商及其他供應商可能會損失數十億美元的銷售額，尤其是如果他們正為建設中或正轉型生產更先進晶片的工廠提供設備。雖然這些限制可能減緩中國國內的晶片製造進程，但華虹仍可能改向其他外國或中國公司採購替代工具。
商務部發言人拒絕置評。華虹、科林研發、應用材料及科磊均未立即回應路透社的置評請求。
外交關係協會（CFR）中國與新興技術資深研究員馬奎爾（Chris McGuire）表示：「這是川普政府遲來且值得歡迎的第一步。但若要產生效果，必須納入美國設備商的所有出貨，包括其海外子公司。」
「知情函」繞過立法程序
商務部的這種溝通形式被稱為「知情函」（is-informed letters），允許美國繞過冗長的規則制定程序，快速對特定公司施加新的許可要求。
例如在2022年，商務部曾向輝達（Nvidia）與超微（AMD）發送告知函，限制其向中國出口頂級AI晶片；同時也發函給科林研發、應用材料與科磊，限制向中國的先進設施供貨。這些信函中的限制措施隨後轉化為適用於更多公司的正式法規。
在川普政府領導下，此類信函的使用相當頻繁，但其中的限制條款並不一定每次都會演變成正式法規。