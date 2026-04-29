我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，他除積極在社群上改變人設，日前更以短髮造型亮相，月初拋出台北應和巴黎、紐約、東京等國際大城市舉辦「無限城論壇」的構想也引起熱議。而對此，網紅Cheap昨（28）日指出，紐約、巴黎會理他嗎？真的這麼好，怎麼高雄不先辦一下？而且，台北市民恐怕不吃「抗中保台」這套。沈伯洋月初在電視政論節目上被問到，若當上台北市長，是否會取消台北、上海雙城論壇，他不僅表示雙城論壇恐成為滲透破口，更拋出台北應和巴黎、紐約、東京等國際大城市舉辦「無限城論壇」的構想。對此，Cheap昨狠酸沈伯洋：「這個餅畫到宇宙了吧？」，Cheap認為，舉辦無限城的構想是很好啦，但紐約、巴黎會理你？你想辦人家就來？真的這麼好，怎麼高雄不先辦一下？不過Puma老師厲害在，知道這政見很難成功，但失敗永遠有理由，反正到時候沒辦成，再推給阿共就好了！Cheap更接著表示，Puma老師若真的把雙城論壇砍掉，就是先毀掉現有的，再畫一個自己控制不了的餅，結局就是兩頭空，少數和阿共官方溝通的渠道沒了，台北市民會吃抗中保台這套嗎？