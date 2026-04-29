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在AI熱潮的帶動下，全球股市不斷走高，即使遇到地緣政治利空干擾，但也能順利消化。其中台北股市表現亮眼，在權王台積電（2330）不斷創新高的帶動下，加權指數也站上40000點，也帶動台北股市值在4月超越英國後後，最新又趕過加拿大，躍升為全球第6大股市。根據彭博彙整的數據顯示，台灣上市公司總市值今年以來增加超過 35%，達到4.47兆美元；不過，加拿大上市公司的總市值僅成長約 5%，來到4.44 兆美元。由於台積電在台灣加權指數中的權重占了將近 45%，在台積電一度衝至2330元的帶動下，今年市值膨脹至 1.8 兆美元。台灣股市正式超越加拿大股市，其中最大功臣就是AI浪潮，台灣以科技股為主的股市，受惠於全球半導體與AI熱潮而上揚；相較之下，加拿大以資源與金融為主的基準指數，在商品價格波動與經濟成長放緩的背景下，報酬表現則相對平淡。