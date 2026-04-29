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新北市長藍白合民調結果28日揭曉，民眾黨主席黃國昌敗給國民黨參選人李四川，晚間他隨即與前主席柯文哲合體直播，宣布下一步要啟動募款計畫，目標為1000萬元；同時，柯文哲也強調，將設立財務監督委員會，並由會計師團隊負責審查。對此，民眾黨立委陳昭姿認為，募款是非常正當的，並強調黨內是坦蕩做事，若要查就3個黨一起來查。陳昭姿今（29）日受訪時表示，募款本就是政治運作中正當的一環，過去在行政流程上確實存在疏漏，但經過經驗累積，「這次就不會有了啊」，未來將更謹慎處理，防止再度發生類似問題。她坦言，因為民眾黨很小，上回是在最後1、2個月才湧進18萬筆券款，所以整個作業程序的壓力是比較高的，這次也會避免重蹈覆徹。陳昭姿直言，做為一個小黨，沒有足夠的資源，募款是很正當的做法，並呼籲小草們多加支持。面對先前與會計師鬧翻，她則重申，政治獻金是一個行政作業的層次，哪裡做不夠周到的，有前車之鑒的情況下，當然會把後續做更好。陳昭姿提到，黃國昌主席曾說過，要查政治獻金法就3個黨都一起查，大家可以想見2個大黨的金額更高 ，執政黨資源最豐富，更多人想要去討好啊，其中是否每一筆政治獻金都有利益迴避？正不正確、是不是屬實？大家要公平地一起來查，也能讓人更服氣，「我們還是站在一個理向，坦蕩蕩來做事情」。