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新北市一對夫婦29年前在社區電梯前遭2名歹徒持刀狂砍險些喪命，警方只查出其中一名戴安全帽的嫌犯身分，並提供單一照片同時讓受傷夫婦指認，有「單一指認」的程序瑕疵，加上調查局測謊鑑定與圖譜判讀有誤，導致與被害者素昧平生的蘇姓男子蒙冤，因殺人未遂罪遭判刑8年定讞，他為此逃亡25年，遇到兒子過世，只能偷偷摸摸辦後事，直到今天再審才改判無罪。本案發生在1997年11月27日早上7點多，家住土城的詹先生剛出門等電梯準備上班時遭逢2名惡煞伏擊，其中一人以開山刀砍詹先生的頭部、脖子和左手，詹太太聽到先生哀號而出來阻止也被砍，傷勢同樣集中頭頸等致命部位。夫婦倆在2名歹徒行兇離去後搭電梯下樓，遇到熱心鄰居開車送他們去急診室，到院時已呈現休克狀態，搶救後才撿回性命。另一名身分不明的嫌犯從未落網，蘇耀輝則遭到殺人未遂罪起訴，2005年最高法院判刑8年確定。他透過提起再審嘗試救濟，去年（2025）10月高等法院認定被害夫婦的指認過程有嚴重瑕疵，蘇耀輝的測謊鑑定亦有誤判，因此裁准再審。依據裁定內容，當年詹氏夫婦懷疑，因為檢舉社區住戶違建引發官司而結怨，警方找到一名模板工蘇耀輝，認定他就是其中一名戴全罩式安全帽的嫌犯，因接受違建住戶的指示而持刀砍人，但承辦員警只提供蘇耀輝的單一照片作為指認依據，而且沒有隔離詹先生、詹太太，讓兩名被害者一起確認影中人是否為兇手。蘇耀輝曾接受調查局測謊，依據他回答「不知道誰砍詹先生」、「他沒帶人砍詹先生」、「他不曾以棍棒毆打詹先生」這3個問題時出現情緒波動的反應，判定蘇耀輝「辯稱其未涉本案砍殺案件云云，顯係說謊不實」。但當年負責本案的測謊員忽略一個原則：「涉案相關問題的呈現說謊不實反應至少要有2次以上」，蘇耀輝答題的圖譜膚電反應曲線幅度減弱，並未讓測謊員獲得2次有效圖譜，測謊鑑定圖譜應做成「未說謊」或至少「無法研判」的鑑定結論，顯見測謊員對於蘇耀輝所實施的測謊鑑定及圖譜判讀確有重大瑕疵。今日再審改判無罪後，蘇耀輝一度激動落淚，他說人生最痛的一件事是2013年6月4日，他的獨子國中畢業去碼頭烤肉，被朋友推下水而身亡，當時他在逃亡，無法送兒子最後一程，冤案加喪子之痛真的很悲哀；後來他找監察院陳情，監委立案調查並建議找台灣冤獄平反協會，因此他要感謝協會的協助和律師的幫忙，才有今天的結果。蘇耀輝案義務律師、台灣冤獄平反協會常務監事葉建廷表示，此案有重要指標意義，終於再次建立指認、測謊的正當法律程序還有防錯機制，希望未來不要再有像蘇耀輝一樣的冤案；另一名義務律師洪維德說，法官宣判時提及蘇耀輝被司法折磨很久，能在法庭上聽到法官這樣講，他感到非常欣慰，但也希望檢方別再上訴、別再讓蘇先生受折磨。