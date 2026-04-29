我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今日也回應，此次處分股權為台積電基於財務投資規劃策略，所做出的投資目標調整。

台積電今（29）日公告，旗下子公司TSMC Partners出清晶片巨頭安謀（Arm）所有持股，此次處分約111萬784股，每股成交價為207.65美元，總交易規模達2.31億美元，保留盈餘影響數約1.74億美元（約新台幣54.84億元）。台積電也回應，「此次處分股權為基於財務投資規劃策略所作出的投資目標調整。」台積電今日發布重訊，TSMC Partners處分持有Arm Holdings plc （ARM）股票，以每股207.65美元處分111萬784股，總金額規模2.31億美元，保留盈餘影響數約1.74億美元。據了解，台積電先前也曾賣出手中持有的ARM股票，在2024年處分85萬股，交易金額為1.02億美元。而此次處分過後，台積電已無持有任何ARM股權。安謀（Arm）於2023年9月在那斯達克掛牌上市，初次公開募股（IPO）定價每股51美元。台積電當時斥資近1億美元，參與安謀的IPO，取得約0.2%股權，如今已全數出清，不留任何安謀持股，市場也持續關注台積電下一步投資動向。