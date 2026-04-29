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OPEC是什麼？

為何阿聯酋要退出OPEC？

阿聯酋退出後對OPEC和全球石油市場有何影響？

對美國總統川普來說是一場勝利？

阿聯酋與沙烏地阿拉伯之間裂痕擴大？

阿拉伯聯合大公國（UAE）週二宣布退出石油輸出國組織（OPEC），此舉對該石油生產國組織造成衝擊，外媒與專家指出，阿聯酋的退出，被視為對美國總統川普的一次勝利，川普在先前曾數次抨擊OPEC抬高油價，並將美國軍事保護與能源價格掛鉤，阿聯退出OPEC後對於石油市場將造成什麼影響？專家們也給出分析。OPEC成立於1960年，由伊朗、伊拉克、科威特、沙烏地阿拉伯以及委內瑞拉共同創立，目的是透過協調產量來維護主要石油出口國的利益，確保其成員擁有穩定收入。當時創始國的更大目標是維護其自然資源的主權，確保石油生產商獲得公平穩定的價格，並確保消費國的定期供應。多年來，這一聯合壟斷聯盟的成員國數量有所變動。除五個創始成員外，目前還包括阿爾及利亞、赤道幾內亞、加彭、利比亞、奈及利亞以及剛果共和國。阿聯酋於1967年加入，其退出將使這壟斷市場聯盟剩下11個成員。在更廣泛的OPEC+聯盟中，還有另外10個非OPEC成員國。阿聯酋能源部長馬茲魯伊（Suhail Mohamed al-Mazrouei）表示，這項決定是在檢視能源戰略之後基於「國家利益」所做出的。全球將需要更多能源，他暗示阿聯酋將有能力滿足這一需求。阿聯酋對於OPEC成員國的產量配額限制已不滿許久，認為相關限制過低，影響其向全球市場出售更多石油，BBC報導，Crystol Energy 執行長兼阿拉伯能源俱樂部秘書長納赫勒（Carole Nakhle）表示，阿聯酋的決定「已醞釀許久」，她表示，「阿布達比一直雄心勃勃期盼推動產能增長，但往往感到受到集團配額的限制，尤其是在部分成員遵守規範不一致的情況下。」她補充說，作為OPEC成員的伊朗近期的行動，很可能加強了阿聯酋作出該決定的意願。根據OPEC最新數據，阿聯酋在2024年每日生產290萬桶石油。OPEC實際領導者沙烏地阿拉伯卻能每日生產900萬桶。專家指出，阿聯酋在OPEC之外可能將石油產量提高約每日100萬桶。由於荷姆茲海峽持續關閉，阿聯酋退出OPEC的決定不會立即對全球能源供應產生影響，但可能在長期內帶來產量提升。經濟學家表示，阿聯酋已大力投資提升其產能，並且長期希望能夠抽取更多石油。Capital Economics首席氣候與大宗商品經濟學家奧克斯利(David Oxley)表示，阿聯酋退出OPEC可能在未來數十年讓油價壓低，但市場波動性更高。雖然阿聯酋規模不大，但如果其他成員國退出，或俄羅斯和沙烏地阿拉伯等國因此決定提高產量，其影響可能會非常重大。睿咨得能源地緣政治分析主管萊昂（Jorge Leon）則告訴衛報，失去一個擁有每日480萬桶產能、且希望進一步增產的成員國。這將從結構性削弱OPEC，其內部剩餘產能減少，將越來越難以調節供應和穩定價格。阿聯酋能源部長馬茲魯伊則強調，阿聯的目標是到2027年實現日產500萬桶的產能，並強調退出OPEC的決定不是針對沙烏地阿拉伯力主減產的措施，「這與我們在OPEC內部的任何兄弟或朋友無關，我們多年來一直合作，我們對沙烏地阿拉伯領導OPEC表示高度尊重」。隨著海灣供應受阻，國際能源署表示，OPEC+在全球石油產量中的占比從2月約48%下降至3月的44%。隨著停產情況更加明顯，該占比很可能在4月進一步下降，而在第五大產油國退出該組織後，5月還將進一步下降。阿聯酋的退出被視為對川普的一項勝利，川普在2018年向聯合國大會發表演說時，曾指責OPEC「透過抬高油價剝削世界其他地區」。川普還將美國對海灣地區的軍事支持與油價掛鉤，表示美國在保護OPEC成員國的同時，他們卻「利用這一點施加高油價來剝削」。路透引述分析人士表示，這對消費者與整體經濟也將是正面消息，阿布達比商業銀行（ADCB）首席經濟學家馬莉克（Monica Malik）表示，「當地緣政治局勢恢復正常時，這將為阿聯酋擴大全球市場份額打開大門。」曾經關係密切的盟友阿聯酋與沙烏地阿拉伯，如今已形成持續升溫的競爭關係，在從石油政策、區域地緣政治，到爭奪外國人才與資本等議題上發生衝突。阿聯酋是區域商業與金融樞紐，也是美國最重要的盟友之一，奉行積極進取的外交政策，並在中東與非洲打造出自身的勢力範圍。在伊朗戰爭期間遭受攻擊之後，阿聯酋加強了與美國及以色列的關係，並在2020年《亞伯拉罕協議》中與以色列建立外交關係。阿聯酋將與以色列的關係視為擴大區域影響力的槓桿，以及通往華盛頓的一條獨特管道。與此同時，一些海灣領導人週二在沙烏地阿拉伯舉行面對面會議。一名海灣官員表示，此次峰會旨在制定回應措施，因為自美國與以色列於2月下旬對伊朗發動戰爭以來，他們的國家已面臨數千次伊朗飛彈與無人機攻擊。