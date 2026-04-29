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立法院國防外交委員會原定今（29）日出發至友邦帛琉考察，國民黨立委黃仁等人卻傳出臨時取消行程，受外界質疑浪費公帑經費好幾十萬、放鳥帛琉總統惠恕仁等。對此，黃仁今回應指出，由於藍營黨團因應國內重大政策下動員令，委員才決定「暫緩」行程，經費會沿用到下次考察，且當初安排接見的是帛琉副總統，而非總統。黃仁今面對質疑指出，外交國防委員會委員是在立法院本會期開議時，受到外交部長林佳龍特別邀請到帛琉參訪，當他們都已經準備好要出訪進行外交時，因應國內有重大軍購議題，也是為了國防安全，所以接到黨團要甲級動員，才暫緩到帛琉拜訪。黃仁表示，他們當然絕對支持外交的工作，那國內的重大的議題方面，面對黨團的召集和甲級動員，就必須擇一來關心國家的政策。由於黨團非常重視國家安全的部分，所以必須要留下來，配合黨團的運作。黃仁更釋疑指出，5／1確實原有安排由帛琉副總統來接待，不是總統惠恕仁；當初林佳龍邀請他們到帛琉的時候，確實是說由副總統接待，不是總統。至於行程如果暫緩的話，應該是沿用到下一次的外交的一些經費。