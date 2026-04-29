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知法犯法！高雄市三民一分局一名涂姓男員警，遭控濫用職權之便，多次在受理報案及處理案件過程中，藉機偷拍女性當事人之私密影像，或以偽造蒐證需求為由，誘騙被害人脫衣拍攝，事後竟利用AI技術將影像合成裸照收藏。檢方調查後認定，涂男身為警務人員卻嚴重毀損公權力信賴，還對受害女性造成深遠心理創傷，偵結後依違反《個資法》及性影像罪嫌起訴，並建請法院從重判處3年6月徒刑。高雄市三民一警分局一名涂姓男員警長期利用職務之便，在派出所內偷拍女性，甚至以「蒐證」為由，要求前來報案或作筆錄的女性，擺出特定姿勢或脫衣拍攝，事後再利用Telegram的AI換臉機器人將這些照片合成虛擬裸體影像，全案直到去年一名遭家暴的受害女子，察覺涂男行為詭異並向警方陳情，才讓揭露這起惡行。分局獲報後由時任分局長親自帶隊搜索，在涂男手機中赫然發現大量AI合成的性影像，受害者至少高達6人。調查顯示，2023年涂男處理停車場事故時，要求女當事人舉起雙手以拍攝胸部與腋下；隔年處理車禍案件時，甚至追到被害人家中，謊稱為了蒐證要求對方脫下上衣，僅穿著運動內衣供其拍攝。此外，還有受害者只是到派出所借用洗手間，就被他竊錄如廁隱私畫面，或是被要求坐在辦公桌上拍攝全身照，這些畫面最終都被涂男合成為裸露性影像。事實上，許多被害人是在收到高雄地檢署傳票後，才驚覺自己兩年前報案時就已受害。雖然檢方確認涂男並未將這些合成裸照對外散布，但其行為已嚴重侵害個資與隱私。檢方痛批，涂男身為執法人員，本應保護民眾，卻為滿足私慾濫用職權，對多名女性造成難以磨滅的心理傷害，更動搖公眾對公權力的信賴。高雄地檢署日前偵結，依違反個人資料保護法及性影像罪嫌將涂男起訴，並向法院建請從重判處有期徒刑3年6個月，併科罰金30萬元。