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▲徐若瑄（左2）的經紀公司4月中舉辦開幕會。（圖／翻攝自電商直播培訓教母 KK老師臉書）

徐若瑄砸3億打造文創公司 整合影視音與電商資源

曾跨界餐飲投資 姊弟合作再出發

女星徐若瑄為自己開啟全新事業篇章，她近期與弟弟張徐康群共同投資成立文創經紀公司，正式跨足娛樂產業整合領域，耗資3億打造自己的娛樂帝國。外界普遍認為，徐若瑄雖在演藝圈早已站穩地位，但對於事業拓展仍展現高度企圖心，持續尋求更多可能性，這次姊弟聯手創業也再度展現「鋼鐵V」不斷突破自我的特質。根據《CTWANT》報導，徐若瑄與弟弟成立的公司名為「群泰文創股份有限公司」，資本額高達新台幣3億元，主打多元娛樂內容整合，業務範圍涵蓋影視與音樂製作、演藝經紀、展演活動策劃，以及IP開發與授權等，同時也結合新媒體與電商操作，試圖打造從內容孵化到市場轉換的一條龍模式。公司代表人由張徐康群擔任，而徐若瑄則以投資者與策略角色參與，顯示她對於產業布局有更長遠規劃。徐若瑄的新公司於4月中舉辦開幕茶會，吸引不少網紅與演藝圈人士到場支持，她當天以輕便打扮低調現身並未刻意搶占焦點，似乎有意讓弟弟成為主要關注對象，整體活動氛圍熱絡，也反映出她在圈內累積的人脈資源與號召力，據悉公司目前已著手規劃影視內容項目，並積極整合產業資源，未來發展方向備受外界期待。事實上，這並非徐若瑄首次與弟弟合作創業，過去她曾投資弟弟經營拉麵品牌，開幕時還親自站台並擔任一日店長獲得不少藝人好友支持，雖然該事業最終未能持續經營，但也累積寶貴經驗，此次轉向文創娛樂領域，正好結合她多年演藝資歷與產業資源，外界普遍認為成功機率更高，也讓這段姊弟再度攜手的合作備受關注。徐若瑄一路走來歷經家庭經濟壓力，早年為分擔家計踏入演藝圈，憑藉努力逐步翻轉人生，她不僅在事業上持續精進，近年她更斥資購入南港指標豪宅「世界明珠」，希望讓家人能夠同住，完成長久以來的心願，如今跨足文創產業，未來發展備受期待。