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立法院國防外交委員會原定今（29）日出發至友邦帛琉考察，國民黨立委黃仁等人卻傳出臨時取消行程，受外界質疑浪費公帑經費好幾十萬、放鳥帛琉總統惠恕仁等。對此，民進黨立委陳冠廷批評，原安排要和友邦正要會晤的行程卻臨時取消，當然會在外交禮儀上造成觀感不佳，台灣的外交處境大家都很清楚，希望未來不要再發生這種事情。陳冠廷今表示，這件事情主要是說，如果跟友邦的政要首腦或副首腦原有安排會晤，卻在最後一刻取消的話，當然會有一些外交禮儀上面的影響。那經過了解，是因為我們上次在政黨協商的時候，國民黨有針對軍購的案件提到還要再開黨團大會來去做決定，才導致他們這一次臨時取消考察行程，或者像他們說的是「暫緩」。不過，陳冠廷認為，還是要強調既然有出訪的行程，不管是團長帶隊或者是副團長，總還是要有人出席會比較好，臨時取消在外交的禮儀上面，當然是有所缺失，還是希望未來盡量不要再有這種事情，因為台灣的外交處境大家都知道，那盡量不要有這樣的事情再發生。