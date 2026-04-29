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監察院昨（28）日公布最新一期廉政公報，揭露多位監察委員財產狀況。其中，前監察院長陳菊因健康因素長期請假，並於今年1月底請辭獲准，此次申報也成為她任內最後一次財產揭露，資料顯示，陳菊在請假期間主動將薪資全數繳回國庫，目前存款約1854萬元，較前年11月申報增加約70萬元。陳菊自請病假逾一年，最終於1月28日獲准辭職，並於2月1日正式生效。根據其財產申報內容，她名下在宜蘭縣三星鄉持有1筆農地，另有2筆土地與1筆建物已交付信託，分布於宜蘭與高雄；金融資產方面，存款為1854萬8890元，信託專戶約5萬1428元，並持有1筆儲蓄型壽險，未申報股票、現金、車輛或負債。值得注意的是，陳菊在病假期間，自2025年至今年1月，自願放棄每月約36萬元薪資，並全數繳回國庫，以13個月計算，累計金額約468萬元。與前年11月相比，其存款增加約70萬元，而信託專戶金額則略減約3萬元。另一方面，監察院副院長李鴻鈞的財產規模亦引發關注，申報資料顯示，其名下擁有5筆土地與6筆建物，分布於日本東京及台灣雙北地區；另有位於雙北的14筆土地、11筆建物交付信託。交通工具方面，持有1輛TOYOTA、1輛LEXUS及1輛捷豹汽車；金融資產部分，存款約1707萬元，另有6筆保險與200萬元投資於加油站，但同時背負約8945萬6578元債務，主要用於不動產購置。此外，李鴻鈞夫婦持有約46萬8800股欣泰股票並已交付信託，若以昨日收盤價53.3元計算，市值約達2500萬元，整體資產結構相當多元。