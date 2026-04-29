曾掀起網路論戰、號稱「新一代女戰神」的網紅「馮語婷」，真實身分如今遭法院認證翻盤！當年她高調指控網紅「鳳梨」（本名吳泓逸）出軌、甚至害女子墮胎，一度聲量爆衝，但隨著司法審理結果出爐，整起事件出現驚人反轉，不僅帳號被認定為虛構角色，背後操控者竟是一名男性。 回顧案情，「馮語婷」於2023年間在網路上頻頻發文，指控鳳梨涉及感情糾紛與墮胎事件，引發輿論譁然。鳳梨隨後提告，包含妨害電腦使用、加重誹謗及妨害名譽等罪，並直指對方「根本是男的」。檢方介入調查後發現，該帳號實為一對高姓夫妻所操控，其中高姓男子更透過取得鳳梨前女友「罔腰」的私訊內容，進一步加工後對外發布，甚至帶有恐嚇意味。 我是廣告 請繼續往下閱讀 檢方最終依相關事證起訴高男與罔腰。案件進入審理後，嘉義地方法院判決出爐，罔腰因無故取得他人電磁紀錄罪，被判拘役50天，得易科罰金5萬元；高姓男子則因散布文字誹謗罪與恐嚇危害安全罪，判處拘役50天、緩刑2年，並與鳳梨達成30萬元和解。 判決結果曝光後，輿論再度炸鍋。臉書粉專「巴毛律師混酥團」也發文開酸，直指「法院已認證馮語婷只是個假帳號，實際上是大叔操作」，更爆料當初竟有律師曾聲稱親自確認其身分，甚至還拍照佐證，如今結果出爐，引發外界一片譁然與質疑。 整起事件從爆料、提告到判決，歷時近兩年，從網紅對決演變成司法攻防，也讓外界再次關注網路匿名帳號的真實性與法律責任。 相關新聞 左手倒右手炒股！前三地集團總裁鍾嘉村撈3600萬被追加起訴酒駕撞死高醫大生！二審維持原判僅十年 父泣訴：我一定爭到底！台南左鎮山區傳集體輕生！2女1男全身僵硬亡 警急介入調查銬在派出所成死屍！嘉義醉男鬧事遭警帶回暴斃 內臟破裂疑點重重 林梵墨編輯記者畢業於高雄醫學大學，歷任杏輝藥廠與生技公司研發與檢驗部門，專注於藥物開發與藥理機轉研究，具備細胞分子生物學、動物實驗、藥物研發及天然植萃產品開發經驗。曾任《科技島》新聞編輯，負責光電、半導體、生命科學...作品集 馮語婷鳳梨網路論戰出軌指控虛構角色男性操控者