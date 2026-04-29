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▲徐若瑄（左2）的經紀公司找來KK老師（右2）擔任導師。（圖／翻攝自電商直播培訓教母 KK老師臉書）

徐若瑄導入「教母級」資源 藝人轉經紀早有案例

▲張鈞甯很早就成立「甯聚力文創」，親自指導新人打磨演技、面對媒體。（圖／記者朱永強攝影）

許瑋甯成立公司 從單打獨鬥到帶隊前行

▲「時間軸製作所」四位演技女神齊聚拍攝形象照，全黑造型氣勢滿滿，左起李沐、陽靚、許瑋甯及湯詠絮。（圖／時間軸製作所）

藝人徐若瑄近年持續拓展事業版圖，在迎來人生新階段後，選擇不再侷限於演藝工作，轉而布局更長遠的發展方向，據悉她與弟弟張徐康群耗資3億共同投資成立文創公司，並結合演藝與商業資源，打造多元經營模式。而徐若瑄成立經紀公司的商業模式早有先例，無論是張鈞甯成立經紀公司親自培養新人，或是許瑋甯近期成立公司與多名藝人合作，都是她們打造新事業的歷程。不同於傳統經紀公司單一培養藝人，徐若瑄找來被業界稱為「直播培訓教母」的KK老師合作，導入電商與直播培訓系統，鎖定新世代內容創作者與帶貨市場，未來她的公司業務將涵蓋直播主培養、團播操作、電商銷售以及品牌行銷等領域，並結合影視製作與IP經營，打造從內容到變現的完整鏈條。事實上，藝人跨足經紀領域並非首次，張鈞甯近年成立文創公司，親自參與旗下藝人培養與規劃，強調以「陪伴」與「傳承」為核心理念，她不僅帶著新人面對媒體，也協助他們熟悉產業環境，希望建立更穩定的發展平台。張鈞甯曾坦言從演員轉為經紀人，需要同時兼顧創作與管理，角色轉換並不容易，但也讓她對產業有更全面的理解。另一位代表案例則是許瑋甯，她近期成立經紀公司並跨足影視製作，與多位年輕演員展開合作，她形容這樣的轉變從過去只需專注個人表現，到如今需為整個團隊規劃方向，責任感大幅提升。許瑋甯強調希望打造沒有競爭、只有合作的環境，讓夥伴能共同成長，這樣的模式也讓外界看到藝人轉型經營者後的不同思維。相較於其他藝人多半聚焦在經紀與影視領域，徐若瑄的策略顯得更為多元，她所投資的公司不僅涵蓋藝人經紀，還進一步延伸至直播帶貨、節目製作、AI應用與品牌經營等面向，試圖整合娛樂與商業市場。透過與專業團隊合作，徐若瑄希望打造一個能培養內容創作者並快速轉化商業價值的平台，外界普遍認為，徐若瑄這樣的跨界布局若能成功，將為她開創不同於以往演藝生涯的新里程碑。