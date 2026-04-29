美國今年7月將慶祝建國250週年，國務院宣布將推出「川普護照」，內頁印有總統川普的肖像和簽名。此外，白宮還將舉行一系列慶祝活動，包括川普紀念幣、白宮UFC格鬥賽等。
CNN報導，國務院官員週二宣布，美國即將開始發行內部印有川普頭像的護照。這款護照在正式推出後，將成為華盛頓護照局（Washington Passport Agency）提供的「預設護照」。至於透過線上申請或在其他辦事處辦理更新護照的民眾，則將維持現有的護照設計。
這款名為「美國250」（America250）的護照，設計模型顯示，川普的肖像及其金色簽名將出現在護照內頁的封面，照片四周則由美國國旗與《獨立宣言》全文環繞。
護照封底內頁將展示約翰．特朗布爾（John Trumbull）的著名畫作《獨立宣言》，該畫作描繪開國元勳簽署《獨立宣言》的神聖時刻。
國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，「隨著美國將在七月慶祝建國250週年，國務院正準備發行限量的特別設計美國護照，以紀念這一歷史時刻。這些護照將具備客製化的藝術設計與強化的圖像，同時維持原有的安全特徵，確保美國護照仍是世界上最安全的文件。」
美國內政部去年已先行為國家公園通行證推出新設計，其中一款也是將川普的肖像與喬治．華盛頓並列。美國鑄幣局近期宣布，計畫發行一款印有川普肖像的建國250週年紀念金幣；同時，川普也將成為首位在任內將簽名印在美鈔上的美國總統；去年，甘迺迪中心（Kennedy Center）與美國和平研究所（US Institute of Peace）也都被冠上了川普之名。
BBC報導，國務院發言人補充説，從UFC250格鬥賽、全美州際大博覽會、自由250大獎賽，到這款慶祝自由的新護照，川普總統在我們歷史性的建國250週年慶典期間，持續自豪地引領著國家自豪感與愛國主義的復興。
今年4月初，白宮揭曉了一座飾有金邊的巨大凱旋門計畫，被稱為「川普拱門」（Arc de Trump）。儘管公眾與古蹟保護團體給予壓倒性的負評，聯邦委員會仍初步批准在華盛頓特區建造這個高達76公尺的建築。
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這款名為「美國250」（America250）的護照，設計模型顯示，川普的肖像及其金色簽名將出現在護照內頁的封面，照片四周則由美國國旗與《獨立宣言》全文環繞。
護照封底內頁將展示約翰．特朗布爾（John Trumbull）的著名畫作《獨立宣言》，該畫作描繪開國元勳簽署《獨立宣言》的神聖時刻。
國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，「隨著美國將在七月慶祝建國250週年，國務院正準備發行限量的特別設計美國護照，以紀念這一歷史時刻。這些護照將具備客製化的藝術設計與強化的圖像，同時維持原有的安全特徵，確保美國護照仍是世界上最安全的文件。」
美國內政部去年已先行為國家公園通行證推出新設計，其中一款也是將川普的肖像與喬治．華盛頓並列。美國鑄幣局近期宣布，計畫發行一款印有川普肖像的建國250週年紀念金幣；同時，川普也將成為首位在任內將簽名印在美鈔上的美國總統；去年，甘迺迪中心（Kennedy Center）與美國和平研究所（US Institute of Peace）也都被冠上了川普之名。
BBC報導，國務院發言人補充説，從UFC250格鬥賽、全美州際大博覽會、自由250大獎賽，到這款慶祝自由的新護照，川普總統在我們歷史性的建國250週年慶典期間，持續自豪地引領著國家自豪感與愛國主義的復興。
今年4月初，白宮揭曉了一座飾有金邊的巨大凱旋門計畫，被稱為「川普拱門」（Arc de Trump）。儘管公眾與古蹟保護團體給予壓倒性的負評，聯邦委員會仍初步批准在華盛頓特區建造這個高達76公尺的建築。