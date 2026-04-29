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台美簽訂「台美貿易協定」ART將開放美國花生零關稅進口。不過，外界擔憂，除了影響國產花生，對於進口花生可能會有的風險，農業部也說，因應儲存不當可能容易有黃麴毒素，加上味道、口感，國內業者也多表態會持續採購國產。毒物專家指出，高溫、潮濕的環境下，相對容易產生黃麴毒素，也並非肉眼可看得出來的；因此運輸條件、進口到台灣的檢驗，包括若評估風險高，是否先考慮增加檢驗比例。對於ART簽訂開放美國花生零關稅進口，農業部表示，因應儲存不當可能容易有黃麴毒素，加上味道、口感，國內業者也多表態會持續採購國產。而花生經過長時間的運送，是否會增加風險。台北榮總臨床毒物主治醫師兼部主任楊振昌受訪時指出，基本上處在較為高溫、潮濕的條件下，就可能容易產生黃麴毒素。楊振昌說，肉眼也不見得可以判斷。醫師說明，除非外觀有明顯損壞或發霉，否則是否有黃麴毒素並不是肉眼就可看到的，且也沒有特殊顏色可區分，此時必須透過抽驗方式讓消費者放心。因為是進口產品，在運送條件也相對需要留意。楊振昌表示，若以海運來說，需要時間較長，此時有無「冷藏」，差異就相當大；還有濕度的防護也會有一定程度影響。但美國進口花生若將以「去殼」的型態進口，楊振昌提到，理論上風險可能會稍微更高一些，因為沒有外殼的保護，但重點在於「保存條件」。醫師認為，假設保存條件適當、且是新鮮花生，就不用太過擔憂。另外，楊振昌也說，進口至台灣後，其抽驗的比例或許也可評估風險加以調整。醫師說明，舉例來說，若風險較高、較為擔憂，可以在初期適度增加抽驗比例，讓消費者放心，待確認風險後，就可回歸正常，也會比較沒有問題。