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台北股市今（29）日開低走高，開盤下跌345.49點、來到39176.24點，最低來到38896.3點，失守39000點，不過盤中在買盤挹注下，午盤成功翻紅，上漲18.19點或0.05%，來到39539.92點。中小型股相對強勁，櫃買指數開盤下跌0.36點、來到381.7點，隨後震盪翻紅，午盤上漲1.21點或0.32%，來到383.27點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：旺宏、金寶、台玻、華邦電、友達；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、旺宏、聯發科、臻鼎-KY、群聯。權值股成為提款重心，權王台積電持續腿軟，開盤下跌40元、來到2175元，午盤則是下跌5元或0.23%，來到2210元，挑戰翻紅；台達電開盤下跌80元、來到2040元，隨後在買單挹注下翻紅，午盤上漲40元或1.88%，來到2165元；鴻海開盤上漲0.5元、來到226元，隨後遇壓翻黑，午盤下跌0.5元或0.22%，來到225元。記憶體族群則是多數走低，唯獨旺宏出量逆守紅盤，午盤上漲逾2%，成交量將近30萬張；但其他個股則是走低，南亞科在盤面震盪，午盤下跌0.6%，華邦電賣壓較重，午盤下跌逾3%。PCB族群也有賣壓，瀚宇博下跌近8%，精成科、台玻下跌逾5%，高技、敬鵬、燿華、華通下跌逾3%，尖點、欣興、銘旺科、臻鼎-KY下跌逾2%。不過資金也開始轉向，生技族群今日表現強勁，順藥、康霈*、大學光攻上漲停板，睿生光電、三顧上漲逾9%，長興上漲逾6%，沛爾生醫-創、和康生、藥華藥上漲逾4%。化工股也有資金挹注，台肥、中華化攻上漲停板，雙鍵、日勝化上漲逾7%，長興上漲逾6%，恆大上漲逾5%，優盛上漲逾3%。