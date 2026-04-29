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IG擁有16.5萬粉絲的台中網紅小宇，控訴昨天遭台中市第六分局5名警察持搜索票，闖入在台中租屋處，連同女朋友被帶去警察局做筆錄審問，被硬控近7小時，最後確定抓錯人，根本是「烏龍派出所」。台中市第六警分局坦言，現場沒搜到毒品，但該案當事人是小宇沒錯，全案已完成採尿持續偵辦中。網紅小宇昨晚在IG發文，指早上10點鐘左右，自己和女朋友在租屋處睡覺，竟遭5名警察持搜索票闖入，當時女友「衣著簡陋」，警方將睡夢中驚醒的他壓制在地，手機被查扣、屋內遭翻箱倒櫃，警方還拿試管到處驗有無毒品反應，結果全是陰性。之後拿起搜索票說這是毒品案件，要求配合調查，並拿起一張監視器畫面，問畫面中人和摩托車是不是他？但小宇認為自己和影中人差距太大，後來連汽車都搜，也沒搜到什麼。小宇不滿只因對方刺青位置與他相同，就能持搜索票闖入他家，將他和女朋友帶走，「搜索票名字是我、地址也是，釐清完才發現烏龍」，最後警方確定抓錯人，當他離開第六分局時已是傍晚5點，所有公事也因此延誤，警方還把他帶到一旁，問能否別將此事說出去，根本是烏龍派出所。台中市議員蔡耀頡今（29）日質詢時，指台中市第六分局繼分局長辣椒水事件後，又發生烏龍押人事件，若確定小宇非當事人，為何要誤押一整天？副分局長吳大勇答詢時表示，該案執行對象是小宇沒錯，但初步了解「人別有誤」，且未搜到毒品；警察局長吳敬田表示必須再了解細節，會責成督察室進行調查。