台肥（1722）昨（28）日公告拿下台積電（2330）的硫酸資源再生處理訂單，將透過硫酸資源再利用，轉製為工業級硫酸銨產品。台肥今（29）日爆大量，股價攻上漲停價48.7元，截至12點40分，成交量來到1.9萬張，並且有將近萬張買單排隊購買。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台肥公告與台積電簽約，透過硫酸資源再利用，轉製為工業級硫酸銨產品，優化公司獲利結構。此次雙方合作方式採取廠中廠（Plant-in-Plant）模式，由國內先進製程半導體大廠設計，並以BOT方式與台肥合作，在中科零廢中心設置廢硫酸回收再利用設施，將國內先進製程半導體大廠客戶製程所產生的廢酸轉化為可再利用資源。

台肥指出，該廠預計2027年下半年投產，將解決科技業最棘手的資源循環問題，該合作不僅讓台肥從傳統肥料生產商，成功轉型為「科技台肥」，躍升為高科技產業鏈中最重要的「綠色化學循環」戰略夥伴。

台肥指出，具體合作金額基於保密條款不予揭露，但此項合作案能有效優化公司的獲利結構，預期對未來財務及業務發展均有顯著的正面影響。

台肥也指出，未來將持續與先進製程、半導體及其他高科技產業探索更多合作機會，使台肥成為科技業永續發展不可或缺的策略夥伴。

台肥3月營收達新台幣13.74億元、月增43.08%，累計第1季營收達37.5億元、年增12.55%；台肥表示，未來透過肥料、化工、不動產三軸的相互支撐，積極從傳統肥料事業向科技型、循環型、永續型企業的關鍵轉型。

相關新聞

買單挹注撐腰！台積電午盤跌5元、挑戰翻紅　台股午盤上漲18點

AI浪潮推動！台股站上40000點　市值超越加拿大、居全球第6

OpenAI傳利空消息！費半週二跌逾3%　台股開盤下跌345點

加碼擴先進封測！力成資本支出上修至500億元　Q1獲利創同期次高

陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...