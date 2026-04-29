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台肥（1722）昨（28）日公告拿下台積電（2330）的硫酸資源再生處理訂單，將透過硫酸資源再利用，轉製為工業級硫酸銨產品。台肥今（29）日爆大量，股價攻上漲停價48.7元，截至12點40分，成交量來到1.9萬張，並且有將近萬張買單排隊購買。台肥公告與台積電簽約，透過硫酸資源再利用，轉製為工業級硫酸銨產品，優化公司獲利結構。此次雙方合作方式採取廠中廠（Plant-in-Plant）模式，由國內先進製程半導體大廠設計，並以BOT方式與台肥合作，在中科零廢中心設置廢硫酸回收再利用設施，將國內先進製程半導體大廠客戶製程所產生的廢酸轉化為可再利用資源。台肥指出，該廠預計2027年下半年投產，將解決科技業最棘手的資源循環問題，該合作不僅讓台肥從傳統肥料生產商，成功轉型為「科技台肥」，躍升為高科技產業鏈中最重要的「綠色化學循環」戰略夥伴。台肥指出，具體合作金額基於保密條款不予揭露，但此項合作案能有效優化公司的獲利結構，預期對未來財務及業務發展均有顯著的正面影響。台肥也指出，未來將持續與先進製程、半導體及其他高科技產業探索更多合作機會，使台肥成為科技業永續發展不可或缺的策略夥伴。台肥3月營收達新台幣13.74億元、月增43.08%，累計第1季營收達37.5億元、年增12.55%；台肥表示，未來透過肥料、化工、不動產三軸的相互支撐，積極從傳統肥料事業向科技型、循環型、永續型企業的關鍵轉型。