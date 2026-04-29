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隨著新北市長選戰升溫，藍白整合結果正式出爐，由國民黨推出的李四川代表參選，民眾黨主席黃國昌則表態力挺。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳指出，李四川出線並無懸念，主因在於國民黨擁有較強的組織動員能力與較穩固的支持基礎，而在黃國昌加入助陣後，整體戰力更是明顯提升，形成「藍白聯手」的強勢態勢，更會給民進黨參選人蘇巧慧相當程度的壓力。鈕則勳進一步分析，然而，這正好是黃國昌的強項，其長期擅長議題操作與輿論攻防，能迅速聚焦媒體關注並帶動討論熱度，即便面對綠營多次攻擊，也往往能強勢反擊、不落下風。因此，若黃國昌能補強李四川在「空戰」上的不足，將有助於凸顯川伯的工程專業。在組織面方面，鈕則勳認為，李四川與國民黨仍具備顯著優勢。李四川曾任新北市副市長，與地方基層及市議員關係深厚，有助於快速整合地方人脈與資源。換言之，藍營在地面戰佔優，而黃國昌則可在空戰上助威，李四川競選戰力便能發揮。不過，鈕則勳提到，接下來的關鍵在於黃國昌於競選總部中的角色定位，無論是競選總部主委或執行總幹事，都屬於核心職務，但藍白雙方仍需進一步協調與磨合。主委多由具備高度聲望與整合能力的人選擔任，負責統合各方勢力；而執行總幹事則掌握實際戰略與調度權，地位同樣重要。未來這些職位是否由民眾黨主席擔任，仍存在變數，畢竟還有市議員選舉。儘管如此，鈕則勳認為，李四川出線並獲黃國昌支持，藍白緊密合作，已是好事一樁，只要後續在資源分配與角色安排上，藍營能顧及民眾黨的利益，他直言「問題應該不大」。