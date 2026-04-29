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台北股市今（29）日開低走高，開盤下跌345.49點、來到39176.24點，最低來到38896.3點，失守39000點，不過盤中在買盤挹注下，午盤成功翻紅，但也只是曇花一現，終場下跌218.23點或0.55%，收在39303.5點，成交量為8750.76億元。中小型股相對強勁，櫃買指數開盤下跌0.36點、來到381.7點，隨後震盪翻紅，最高來到383.64點，終場上漲0.69點或0.18%，收在382.75點，成交量為2354.4億元。今日個股成交量排行榜前五名為：旺宏、台玻、金寶、群創、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、旺宏、聯發科、臻鼎-KY、群聯。權值股成為提款重心，權王台積電持續腿軟，開盤下跌40元、來到2175元，終場下跌35元或1.58%，收在2180元，拖累大盤指數就有279點；台達電開盤下跌80元、來到2040元，隨後在買單挹注下翻紅，終場上漲40元或1.88%，收在2165元，挹注大盤指數就有25點；鴻海開盤上漲0.5元、來到226元，隨後遇壓翻黑，終場下跌0.5元或0.22%，收在225元，拖累大盤指數就有2點。記憶體族群則是多數走低，唯獨旺宏出量逆守紅盤，終場上漲7.5元或4.7%，收在167元，成交量來到32萬張；但其他個股則是走低，華邦電、力積電下跌逾2%，南亞科下跌逾1%。PCB族群也有賣壓，精星下跌逾8%，瀚宇博下跌近8%，精成科下跌逾5%，尖點、泰鼎-KY下跌逾4%，敬鵬、燿華、華通下跌逾3%，欣興、富喬、金像電、臻鼎-KY下跌逾2%。不過資金也開始轉向，生技族群今日表現強勁，類股指數上漲逾2%，位居今日排行第二名。順藥、康霈*、大學光攻上漲停板，睿生光電上漲逾9%，合富-KY上漲逾8%，諾貝兒、優盛、和康生、藥華藥上漲逾3%。化工股也有資金挹注，台肥、中華化攻上漲停板，長興上漲逾7%，日勝化上漲逾4%，元禎、美琪瑪上漲逾3%。