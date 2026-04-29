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▲迪麗熱巴當時表情痛苦，雙手擺在小腹按壓。（圖／微博＠青春摸娛）

▲迪麗熱巴昨日露面時，看起來身體狀況已恢復正常。（圖／微博＠Dear-迪麗熱巴）

中國女星迪麗熱巴近日出席品牌直播活動時，被現場粉絲捕捉到鏡頭外一幕，只見她用手摀著肚子、神情略顯痛苦，甚至不時深呼吸強忍不適。不過她全程仍敬業完成工作，未曾要求暫停，當鏡頭一轉向她時更立刻露出笑容，專業表現讓粉絲心疼。對此，粉絲紛紛猜測迪麗熱巴可能是生理期或腸胃不適，幸好她昨（28）日現身DIOR活動時，整體氣色已明顯恢復，狀態看來頗為穩定，才讓粉絲稍微放下心來。迪麗熱巴25日參加運動服飾品牌的直播活動，她當天綁著雙馬尾、身穿淡粉色運動套裝現身，看起來宛如芭比娃娃，相當俏皮可愛。但其實迪麗熱巴那天身體很不舒服，只要直播鏡頭沒拍到她，她就忍不住摀著肚子，露出皺眉、痛苦的表情，甚至痛到一度大口吸氣，想強裝鎮定。這些畫面全被當天在現場探班的粉絲拍下，非常擔心迪麗熱巴的身體狀況，大家看了也紛紛留言討論，「原來明星不舒服也要上班」、「感覺像是痛經，都沒人發現嗎？不能給她搬張椅子嗎」、「熱巴真的好敬業，我看直播的時候，完全沒覺得她不舒服」、「鏡頭一切回來，熱巴就裝沒事，好心疼呀」、「熱巴是不是腸胃不舒服？讓她休息一下吧？」針對粉絲關心的言論，工作室事後僅含糊回應迪麗熱巴「逐步康復中」，並沒有說明迪麗熱巴當天怎麼了。不過迪麗熱巴昨日出席DIOR活動時，整體狀態已恢復正常，她身穿水藍色禮服、舉止優雅，彷彿真人版迪士尼公主，粉絲見狀才放下心來，同時也呼籲經紀公司多給迪麗熱巴安排休息時間，不要過度壓榨。迪麗熱巴在演藝圈是著名的拚命三郎，工作相當敬業，去年9月感冒時，也被粉絲發現沒有休息，持續拍夜戲，導致她咳嗽到11月都不見痊癒。2024年在央視春晚上，迪麗熱巴更因不慎滑倒導致骨裂，但她當下立刻爬起來，繼續完成舞蹈表演，超級敬業。粉絲從她曝光的活動還有拍戲行程推算，迪麗熱巴過去4年總休息天數不到30天，不是在拍戲就是在錄綜藝，行程強度確實很驚人。