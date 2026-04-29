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民進黨立委沈伯洋被視為角逐台北市長的熱門人選，他日前以全新造型驚喜現身，剪去過去標誌性的爆炸頭，瞬間成為政壇話題焦點，近日他更拋出「無限城論壇」構想，再度拉高討論度。對此，作家「漂浪島嶼」忍不住開酸，沈伯洋一旦勝選，天龍國可能變成「黑熊國」，雙城論壇甚至恐改在青島東路舉辦。漂浪島嶼表示，沈伯洋若勝選對台北市有5個重大意義，第一、天龍國變黑熊國，台北長期以來，背負著天龍國損名，呈現一種高傲天際不知人間疾苦的面貌，一旦沈伯洋勝選，收服北市成為同一戰線，黑熊的形象，將會取代天龍，呈現一種本土草根性格，不會再被青鳥台派，動輒譏諷為天龍，可以暱稱為接地氣的黑熊國。第二、加強防衛韌性的台北城，沈伯洋立委創立黑熊學院，長期推動防衛韌性，一旦當選，台北作為國家中樞，防衛的重心，更能配合國防需求，進行防衛韌性訓練，黑熊學院可以進校園，教導學童戰火生存能力，組織市民防衛團，人人都能城市應戰，台北不會再重蹈1895無血開城的歷史。緊接著，第三、雙城論壇改在青島東路舉辦，藍白執政的台北上海論壇，成為青鳥台派眼中最大統戰活動，未來沈伯洋當選後，不必急於廢除雙城論壇，可以台北場改在青島東路舉辦，廣邀名嘴網軍萬人聚集，以街頭論壇進行震撼教育，讓中國代表接受民主洗禮。第四、拒絕紅色經濟的抗中城市，沈伯洋主政的台北市，不再是以經濟為先只顧賺錢，而是以政領商全力保台，在抗中思維優先下，拒絕紅色經濟，中國遊客進入台北，需要審查核備，參訪故宮辦理中華民國台北故宮通行證，台北商貿拒銷中國，不吸中國糖衣毒藥奶水，讓台北市成為抗中示範城市，不再成為親中的藍白基地。第五則是大罷免的雪恥選戰，在過去大罷免選戰中，台北市是最落漆的城市，徐巧芯、王鴻薇等罷免頭號戰犯，不僅罷不掉，得票還更多，無異是最打擊罷免，影響全台的城市。沈伯洋參選市長，讓大罷免團隊再度集結，各憑本事各就其位積極助選，一旦勝選市長，就是一雪大罷免大失敗前恥，證明台北選民不是盲目，只是沒有傾巢而出，讓台北脫胎換骨，不會再發生大參選大失敗的慘案。最後，漂浪島嶼強調，所以綠營推出沈伯洋參選北市，大戰蔣家後代蔣萬安，青鳥台派支持，藍白陣營驚喜，戰況絕對激烈萬分。一人參選全台沸騰，當台北產生黑熊爆發力，全台選情為之震動。