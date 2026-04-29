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▲江和樹指台中市監視器雖多，但大部分老舊不堪用。（圖／江和樹提供，2026.04.29）

台中市警察局在街頭設置3萬多支監視器，數量全國最多，但大多是老式的類比系統，不僅無法以AI判讀，甚至影像模糊，導致近7成案件必須依賴民間監視器輔助，連全國震驚的辣椒水之亂也因此受到拖延。台中市警察局長吳敬田證實，79%的監視器偏老舊，警方計劃透過4年39億計劃進行汰換。台中市日前發生辣椒水之亂，外界質疑警方調查動作慢吞吞，還出現半天的空窗期，吳敬田說明案情時坦言，逢甲商圈都是下午才開店，警方無法立即向商家調監視器是拖延原因之一。民眾黨台中市議員江和樹今（29）日質詢時指出，台中市街頭監視器號稱全台最多，有3萬2679支，外地警察調到台中，原以為滿街破案神器有助打擊犯罪，真正使用才知不是影像模糊、車牌辨識度不足，就是解析度低、老化嚴重，而且完全無法配合AI進行判讀，必須透過人工作業。警察局長吳敬田坦言，警方辦案過程中，9成以上需要調閱監視器，但台中市確實有79%監視器偏老舊，市警局原欲推動10年汰換計劃，但考量時程太久改為4年，預計以39億推動「台中市電子城牆-錄影監視系統汰舊換新計畫」，分年汰舊換新。副市長鄭照新答詢時表示，辦案時非常需要監視器等科技工具，台中市雖數量最多，但多是舊式的類比式，警察局不僅提出方案，也拜託民間科技業者提供建議，相信很快會研擬出活化方案。江和樹說，中市警方辦案有10件有7件需要依賴私人監視器，台中市交通罰單一年收入高達20幾億元，相信以這筆錢投資監視器、補強治安網，大家不會有意見，希望市府加速執行。