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地下錢莊黑手伸進校園！台北市近期破獲一起鎖定大學生的惡質詐騙集團，竟以「一毛錢都沒借」為話術設局，誘騙學生簽下高額本票，再轉頭向家長逼債，甚至恐嚇抵押房產，手段令人髮指。警方收網逮捕9人，查扣本票金額高達7000萬元，全案已起訴。警方調查，這個由29歲吳姓男子主導、具有幫派背景的犯罪集團，專門鎖定涉世未深、家庭關係良好的大學生下手。集團會先蒐集目標對象家庭經濟狀況，再以「債務整合」為名誘騙學生簽署本票，甚至錄製所謂「自願借款」影片，作為日後恐嚇籌碼。其中一名林姓大學生遭鎖定後，在完全沒有拿到任何借款的情況下，被誘導以自己與父親名義簽下兩張各100萬元本票。事後集團持本票找上林父，並出示影片施壓，林父因一時聯繫不上兒子，竟被迫再簽下130萬元本票「代償」，背負莫須有債務。另名陳姓大學生則遭設局更深。集團成員分飾多角，先假冒貸款業務騙取信任，再由主嫌出面假意提供「債務整合」，誘導簽署高額本票並將母親列為擔保人。合約中還刻意設下「不得向其他業者借款」條款，隨後再派人假扮他家業者接觸陳男，製造違約情境。主嫌隨即持本票與影片上門恐嚇，逼迫其母抵押房產還債，讓一家人陷入經濟與精神雙重壓力。警方指出，專案小組於去年11月發動跨縣市搜索，在新北、桃園及嘉義等地同步收網，逮捕吳嫌等9人。現場查扣本票與借據逾300張、總面額高達7000萬元，另有現金170萬元、手機20支，以及球棒、開山刀、鎮暴槍等證物。全案訊後依《組織犯罪防治條例》、加重詐欺、恐嚇取財、重利及妨害秩序等罪移送偵辦，新北地方法院已裁定其中5人羈押禁見，檢方並已完成起訴。警方提醒，網路上標榜「債務整合」、「快速借貸」的資訊，多半暗藏高風險陷阱，切勿輕信並簽署本票或錄製借款影片，若有資金需求應循合法金融機構管道，以免落入不法集團設下的圈套。