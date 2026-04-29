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25歲歌手邱軍，憑藉極具爆發力的嗓音，一舉在歌唱選秀節目《聲林之王3》獲得第二名，並隨後加入索尼音樂，代表歌曲為「運轉人生」。怎料，一個冉冉升起的明日之心卻因一場酒駕釀成無可挽回的悲劇。2024年12月凌晨，他酒後開車上路，在基隆街頭高速衝撞路邊休息的計程車司機，造成1死1傷，事後更逃逸、拖車滅證，震驚社會。全案由國民法官參與審理，今（29日）中午一審宣判，依不能安全駕駛致死罪判刑8年，另依肇事致人死傷逃逸罪判3年6月，合併執行10年有期徒刑。判決指出，事發於2024年12月27日凌晨，邱軍與女友及友人於基隆一間餐酒館聚餐，席間飲用約兩桶、近5公升生啤酒及多杯小米酒，酒後仍執意駕車。凌晨4時許行經信一路時，車輛失控撞上在路旁聊天的2名計程車司機，其中李姓司機傷勢嚴重，經搶救7天仍宣告不治。事故發生後，邱軍雖一度將車輛停靠路邊，但面對另一名司機敲窗提醒，竟未下車查看，反而踩油門加速離去，甚至闖越紅燈逃逸。檢方調查發現，他事後還聯絡車廠將肇事車輛拖走維修，企圖掩飾事故經過。更引發爭議的是，邱軍並未立即到案說明，而是拖延2天才出面，且初期否認酒駕，直到遭收押後才改口坦承犯行。基隆地檢署於2025年5月5日偵結，依不能安全駕駛致死罪及肇事致人於死傷逃逸罪提起公訴。審理期間，國民法官認為邱軍明知飲酒仍駕車，且肇事後未即時救助傷者、反而逃逸，行為嚴重危害公共安全，對被害人家庭造成不可回復的傷害。雖然邱軍在庭後面對媒體表達歉意，坦言「做了很多對不起粉絲的事情」，並表示願意承擔錯誤、嘗試與家屬和解，但國民法官認為其犯後態度反覆，從否認到認罪，難認真誠悔悟，因此量處重刑，全案仍可上訴。