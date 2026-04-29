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▲《超級瑪利歐銀河電影版》上映後，任天堂也將瑪利歐、皮克敏2大知名IP連動。（圖／任天堂提供）

▲有《Pikmin Bloom》在這次補償機制中，一次收到超過500個探測器。（圖／Threads）

近期玩家數量暴增的皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，4月因應《超級瑪利歐銀河電影版》推出期間限定活動，然而卻因技術問題，導致玩家無法透過正常管道獲取獎勵，官方雖然啟用補償機制，但卻疑似因補償標準不一，再度引爆眾怒，紛紛要求官方出面說明。《Pikmin Bloom》4月推出「瑪利歐飾品皮克敏」活動，玩家需要在「電影院」附近開啟「探測器」，才能獲得特殊的「瑪利歐皮克敏」花苗、爆米花花苗，但起初因技術問題，不少玩家就算到電影院也無法發現「瑪利歐皮克敏」。對此《Pikmin Bloom》官方在4月27日修復系統後，並在隔天啟動補償機制，補償內容包含「金色花苗（爆米花）」以及探測器，其中針對探測器，官方聲明，「歸還與受影響次數等量的付費探測器」，字面上解釋，就是「玩家活動期間在電影院用了多少探測器未果，就歸還幾個探測器。」不過補償機制啟動後，不少玩家在 Threads、Facebook 等社群抱怨自己根本沒拿到探測器，甚至有玩家一次收到500多個探測器；而《NOWNEWS》記者實際經驗，活動期間曾在電影院附近開啟3次探測器，其中2次探測失敗（有出現電影院標籤），最後一次成功，官方最終補償1個探測器。這場探測器之亂，玩家們質疑官方的補償標準錯亂《Pikmin Bloom》官方 Threads 貼文被留言灌爆，「補償544個探測器是課了多少？使用多少？請公開說明」、「我0課但是也用了探測器，還跑了2個影城，為什麼不用補償？」、「補償機制是什麼大亂數樂透電腦選號嗎？」針對玩家眾多疑問，《Pikmin Bloom》官方聲明，本次補償僅限於「附近的地點」中確實顯示有「電影院（爆米花）」圖示的情況。若未顯示該圖示，則不屬於本問題判定範圍，恕不予補償，此後並無更多回應；或許是近期台灣玩家暴增導致失誤，官方釐清問題和應對措施還得多等幾天。