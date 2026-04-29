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▲李多慧（如圖）合約糾紛遭求償633萬元，今稍早回應：「我的公司沒問題！」（圖／記者吳翊緁攝影）

李多慧遭求償633萬違約金！親上火線：不用擔心

▲李多慧（如圖）代言費高漲翻倍。（圖／記者吳翊緁攝影）

李多慧身價翻漲！今年狂接20個代言收入破千萬

李多慧經紀人完整回應

感謝大家關心。關於宇澄生技的合作，藝人李多慧已經履約完成，由對方提出調解程序，後續也會透過正式程序釐清與判斷。

目前雙方主要針對部分合作細節與認知落差正在了解與釐清，相關合作內容、契約主體、履約範圍及損害金額等範圍，仍有待後續程序進一步確認。因此本公司及李多慧小姐並不認同對方所主張之違約說法。

目前律師評估與現有資料，本公司及李多慧小姐均已依約履行相關合約內容，並無違約情事，整體合作亦持續展現充分履約誠意。

韓國啦啦隊女神李多慧本月27日爆出合約糾紛，遭宇澄生技公司求償633萬元違約金，事後透過經紀公司表示履約完成，正在釐清合作細節與內容，而今（29）日李多慧出席健康食品代言記者會，首度親自回應該事件，雖說先表示心情不受影響，盼外界不用擔心，不過被問及話題仍慌張語塞，想了想才說：「我的公司沒問題！」一旁的翻譯人員趕緊救援，「合約期間義務都有完成，公司跟律師有在確認中，剩下就交給法律判斷。」本月27日李多慧被爆遭求償633萬元，還原事件過程，宇澄生技公司去年透過愛倫娛樂接洽李多慧，找她擔任旗下產品代言人，雙方一開始合作愉快，去年3月李多慧更出席宇澄生技春酒晚會表演，炒熱全場氣氛，怎料如今有民事判決書指出，宇澄生技春酒去年底就向愛倫娛樂和李多慧提出給付違約金請求，金額約633萬元，雙方合作關係似乎破裂，浮上檯面。李多慧稍早元氣滿滿，心情絲毫不受影響，事實上，先前其經紀公司奧比懷登就回應：「感謝大家關心，關於宇澄生技的合作，藝人李多慧已經履約完成，由對方提出調解程序，後續也會透過正式程序釐清與判斷。目前雙方主要針對部分合作細節與認知落差正在了解與釐清，相關合作內容、契約主體、履約範圍及損害金額等範圍，仍有待後續程序進一步確認。」李多慧剛來台的時候，代言費約40萬元左右，目前最高已喊到250萬元，短短3年多時間翻漲超過6倍，不過以李多慧的粉絲數量來看，這個金額確實不算誇張，畢竟其IG粉絲破200萬，YouTube頻道也有101萬訂閱，在台灣人氣超旺。至於李多慧接了幾項代言？她日前出席活動時自己回應媒體，代言多達20項，因此若以每項平均100萬來算，李多慧收入應該在2000萬元之上。不過她謙虛表示自己雖然有錢了，但沒有到可以在台灣買房的程度，應該會考慮先買車。